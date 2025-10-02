Tokenomika GRAM Ecosystem (GRAMPUS)
Tokenomika in analiza cen GRAM Ecosystem (GRAMPUS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GRAM Ecosystem (GRAMPUS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o GRAM Ecosystem (GRAMPUS)
GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.
Tokenomika GRAM Ecosystem (GRAMPUS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike GRAM Ecosystem (GRAMPUS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GRAMPUS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GRAMPUS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GRAMPUS, raziščite ceno žetona GRAMPUS v živo!
Kako kupiti GRAMPUS
Želite v svoj portfelj dodati GRAM Ecosystem (GRAMPUS)?
Zgodovina cen GRAM Ecosystem (GRAMPUS)
Analiza zgodovine cen GRAMPUS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene GRAMPUS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GRAMPUS? Naša stran za napovedovanje cen GRAMPUS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
