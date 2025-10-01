Odkrijte ključne vpoglede v GuildQB (GQB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GuildQB (GQB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry.

GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GQB, raziščite ceno žetona GQB v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GQB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GuildQB (GQB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GQB? Naša stran za napovedovanje cen GQB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen GQB pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati GuildQB (GQB)? MEXC podpira različne načine nakupa GQB, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.