Današnja cena kriptovalute GPTON v živo je 0.01624 USD. Tržna kapitalizacija GPTON je 16,239,998.91192 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GPTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute GPTON v živo je 0.01624 USD. Tržna kapitalizacija GPTON je 16,239,998.91192 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GPTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute GPTON (GPTON) v živo je $ 0.01624, s spremembo 4.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GPTON v USD je $ 0.01624 na GPTON.
Kriptovaluta GPTON je trenutno na #4053. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16.24M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M GPTON. V zadnjih 24 urah se je GPTON trgovalo med $ 0.01507 (najnižje) in $ 0.01663 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04540726520022076, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.024354338596202823.
V kratkoročni uspešnosti se je GPTON premaknil +0.43% v zadnji uri in -20.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.39K.
Tržne informacije GPTON (GPTON)
No.4053
$ 16.24M
$ 16.24M
$ 62.39K
$ 62.39K
$ 16.24M
$ 16.24M
1000.00M
1000.00M
999,999,933
999,999,933
999,999,933
999,999,933
100.00%
2025-07-19 00:00:00
$ 0.00099
$ 0.00099
TONCOIN
Trenutna tržna kapitalizacija GPTON je $ 16.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.39K. Obstoječa ponudba GPTON je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999933. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.24M.
Zgodovina cene GPTON, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01507
$ 0.01507
24H Nizka
$ 0.01663
$ 0.01663
24H Visoka
$ 0.01507
$ 0.01507
$ 0.01663
$ 0.01663
$ 0.04540726520022076
$ 0.04540726520022076
$ 0.024354338596202823
$ 0.024354338596202823
+0.43%
+4.30%
-20.00%
-20.00%
Zgodovina cen GPTON (GPTON) v USD
Sledite spremembam cen GPTON za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0006695
+4.30%
30 dni
$ -0.01338
-45.18%
60 dni
$ -0.02253
-58.12%
90 dni
$ -0.00276
-14.53%
Današnja sprememba cene GPTON
Danes je GPTON zabeležil spremembo $ +0.0006695 (+4.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene GPTON
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01338 (-45.18%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene GPTON
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GPTON spremenil za $ -0.02253 (-58.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene GPTON
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00276 (-14.53%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen GPTON (GPTON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute GPTON, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute GPTON?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute GPTON?
People want to know GPTON price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors evaluate profit/loss, plan entries/exits, and stay updated on volatility for strategic positioning.
Napoved cene za kriptovaluto GPTON
Napoved cene GPTON (GPTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GPTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GPTON (GPTON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena GPTON lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GPTON v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GPTON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GPTON.
O GPTON
GPTON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for the exchange of value. The primary role of GPTON is to serve as a medium of exchange, enabling users to conduct transactions swiftly and securely. The asset employs a consensus mechanism and blockchain technology to maintain its integrity and security, ensuring that all transactions are transparent and immutable. GPTON's issuance model is based on a predefined schedule, which contributes to its predictable supply. The asset is typically used in various digital ecosystems, providing a versatile tool for a range of online transactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto GPTON
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto GPTON? Nakup GPTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute GPTON. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute GPTON (GPTON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1000.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in GPTON bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto GPTON
Z lastništvom kriptovalute GPTON se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta GPTON rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GPTON.
Koliko je kriptovaluta GPTON vredna danes?
Današnja cena kriptovalute GPTON je $ 0.01624. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta GPTON še vedno dobra naložba?
GPTON ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GPTON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto GPTON?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto GPTON v vrednosti $ 62.39K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute GPTON?
Cena kriptovalute GPTON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute GPTON v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GPTON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute GPTON?
Na ceno GPTON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,284.93
+1.47%
ETH
3,450.95
+4.65%
SOL
161.28
+3.77%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1046
+1.08%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GPTON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GPTON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute GPTON gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute GPTON letos rasla?
Cena kriptovalute GPTON bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute GPTON (GPTON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:57 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.