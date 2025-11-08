Današnja cena GPTON

Današnja cena kriptovalute GPTON (GPTON) v živo je $ 0.01624, s spremembo 4.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GPTON v USD je $ 0.01624 na GPTON.

Kriptovaluta GPTON je trenutno na #4053. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16.24M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M GPTON. V zadnjih 24 urah se je GPTON trgovalo med $ 0.01507 (najnižje) in $ 0.01663 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04540726520022076, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.024354338596202823.

V kratkoročni uspešnosti se je GPTON premaknil +0.43% v zadnji uri in -20.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.39K.

Tržne informacije GPTON (GPTON)

Uvrstitev No.4053 Tržna kapitalizacija $ 16.24M$ 16.24M $ 16.24M Volumen (24H) $ 62.39K$ 62.39K $ 62.39K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.24M$ 16.24M $ 16.24M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Največja ponudba 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Skupna ponudba 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Hitrost kroženja 100.00% Datum izdaje 2025-07-19 00:00:00 Cena ob izdaji $ 0.00099$ 0.00099 $ 0.00099 Javna veriga blokov TONCOIN

