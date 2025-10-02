Tokenomika Got Guaranteed (GOTG)
GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.
Tokenomika Got Guaranteed (GOTG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Got Guaranteed (GOTG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GOTG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GOTG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GOTG, raziščite ceno žetona GOTG v živo!
