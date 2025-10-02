Odkrijte ključne vpoglede v Got Guaranteed (GOTG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GOTG, raziščite ceno žetona GOTG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GOTG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Got Guaranteed (GOTG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GOTG? Naša stran za napovedovanje cen GOTG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen GOTG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

