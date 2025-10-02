Tokenomika gorilla (GORILLABSC)

Tokenomika gorilla (GORILLABSC)

Odkrijte ključne vpoglede v gorilla (GORILLABSC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:31:24 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen gorilla (GORILLABSC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za gorilla (GORILLABSC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.94M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.94M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.011685
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000169190737028489
Trenutna cena:
$ 0.002939
Informacije o gorilla (GORILLABSC)

$GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales.

Uradna spletna stran:
https://gorillabsc.vip
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444

Tokenomika gorilla (GORILLABSC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike gorilla (GORILLABSC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GORILLABSC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GORILLABSC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GORILLABSC, raziščite ceno žetona GORILLABSC v živo!

Kako kupiti GORILLABSC

Želite v svoj portfelj dodati gorilla (GORILLABSC)? MEXC podpira različne načine nakupa GORILLABSC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen gorilla (GORILLABSC)

Analiza zgodovine cen GORILLABSC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene GORILLABSC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GORILLABSC? Naša stran za napovedovanje cen GORILLABSC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

