Odkrijte ključne vpoglede v Alphabet Class A (GOOGLON), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:01:31 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Alphabet Class A (GOOGLON)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Alphabet Class A (GOOGLON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.94M
Skupna ponudba:
$ 24.20K
Razpoložljivi obtok:
$ 24.20K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.94M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 332.98
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 225.81003632470686
Trenutna cena:
$ 327.92
Informacije o Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Uradna spletna stran:
https://app.ondo.finance/assets/googlon
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xbA47214eDd2bb43099611b208f75E4b42FDcfEDc

Tokenomika Alphabet Class A (GOOGLON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Alphabet Class A (GOOGLON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GOOGLON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GOOGLON.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GOOGLON, raziščite ceno žetona GOOGLON v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

