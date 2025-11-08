Današnja cena kriptovalute Alphabet Class A v živo je 274.25 USD. Tržna kapitalizacija GOOGLON je 3,174,335.432203545 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GOOGLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Alphabet Class A v živo je 274.25 USD. Tržna kapitalizacija GOOGLON je 3,174,335.432203545 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GOOGLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Alphabet Class A (GOOGLON) v živo je $ 274.25, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOOGLON v USD je $ 274.25 na GOOGLON.
Kriptovaluta Alphabet Class A je trenutno na #1594. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.17M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.57K GOOGLON. V zadnjih 24 urah se je GOOGLON trgovalo med $ 267.15 (najnižje) in $ 317.78 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 299.0048828834799, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 225.81003632470686.
V kratkoročni uspešnosti se je GOOGLON premaknil -0.15% v zadnji uri in +0.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.62K.
Tržne informacije Alphabet Class A (GOOGLON)
No.1594
$ 3.17M
$ 79.62K
$ 3.17M
11.57K
11,574.60503994
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Alphabet Class A je $ 3.17M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.62K. Obstoječa ponudba GOOGLON je 11.57K, skupna ponudba pa znaša 11574.60503994. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.17M.
Zgodovina cene Alphabet Class A, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 267.15
24H Nizka
$ 317.78
24H Visoka
$ 267.15
$ 317.78
$ 299.0048828834799
$ 225.81003632470686
-0.15%
-0.89%
+0.46%
+0.46%
Zgodovina cen Alphabet Class A (GOOGLON) v USD
Sledite spremembam cen Alphabet Class A za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -2.4627
-0.89%
30 dni
$ +29.55
+12.07%
60 dni
$ +39.98
+17.06%
90 dni
$ +94.25
+52.36%
Današnja sprememba cene Alphabet Class A
Danes je GOOGLON zabeležil spremembo $ -2.4627 (-0.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Alphabet Class A
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +29.55 (+12.07%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Alphabet Class A
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GOOGLON spremenil za $ +39.98 (+17.06%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Alphabet Class A
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +94.25 (+52.36%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Alphabet Class A (GOOGLON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Alphabet Class A
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Alphabet Class A, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Alphabet Class A?
Alphabet Class A (GOOGL) stock prices are influenced by several key factors:
1. Revenue growth from Google Search, YouTube, and Cloud services 2. Digital advertising market trends and competition 3. Regulatory concerns and antitrust investigations 4. AI and technology innovation developments 5. Overall market sentiment and tech sector performance 6. Quarterly earnings results and forward guidance 7. Management decisions and strategic investments
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Alphabet Class A?
People want to know Alphabet Class A (GOOGL) price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. As a major tech stock, GOOGL affects broader market sentiment. Investors monitor daily prices to time entries/exits, assess performance, and make informed financial decisions based on current valuations.
Napoved cene za kriptovaluto Alphabet Class A
Napoved cene Alphabet Class A (GOOGLON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOOGLON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Alphabet Class A (GOOGLON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Alphabet Class A lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Alphabet Class A v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GOOGLON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Alphabet Class A.
O Alphabet Class A
GOOGLON is a digital crypto asset that operates on a decentralized platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. GOOGLON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. The asset's supply model is capped, meaning there is a finite number of GOOGLON tokens that can ever exist. This crypto asset is typically used in the context of online commerce, where it offers an alternative to traditional payment methods. Its decentralized nature also provides a level of privacy and security that is attractive to many users.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Alphabet Class A
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Alphabet Class A?
Če bi kriptovaluta Alphabet Class A rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Alphabet Class A.
Koliko je kriptovaluta Alphabet Class A vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Alphabet Class A je $ 274.25. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Alphabet Class A še vedno dobra naložba?
Alphabet Class A ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GOOGLON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Alphabet Class A?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Alphabet Class A v vrednosti $ 79.62K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Alphabet Class A?
Cena kriptovalute GOOGLON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Alphabet Class A v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GOOGLON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Alphabet Class A?
Na ceno GOOGLON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,284.94
+1.47%
ETH
3,451.07
+4.65%
SOL
161.28
+3.77%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1035
+0.98%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GOOGLON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GOOGLON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Alphabet Class A gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Alphabet Class A letos rasla?
Cena kriptovalute Alphabet Class A bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Alphabet Class A (GOOGLON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:35 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.