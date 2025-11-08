Današnja cena Alphabet Class A

Današnja cena kriptovalute Alphabet Class A (GOOGLON) v živo je $ 274.25, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOOGLON v USD je $ 274.25 na GOOGLON.

Kriptovaluta Alphabet Class A je trenutno na #1594. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.17M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.57K GOOGLON. V zadnjih 24 urah se je GOOGLON trgovalo med $ 267.15 (najnižje) in $ 317.78 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 299.0048828834799, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 225.81003632470686.

V kratkoročni uspešnosti se je GOOGLON premaknil -0.15% v zadnji uri in +0.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.62K.

Tržne informacije Alphabet Class A (GOOGLON)

Uvrstitev No.1594 Tržna kapitalizacija $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Volumen (24H) $ 79.62K$ 79.62K $ 79.62K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Zaloga v obtoku 11.57K 11.57K 11.57K Skupna ponudba 11,574.60503994 11,574.60503994 11,574.60503994 Javna veriga blokov ETH

