BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Alphabet Class A v živo je 274.25 USD. Tržna kapitalizacija GOOGLON je 3,174,335.432203545 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GOOGLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Alphabet Class A v živo je 274.25 USD. Tržna kapitalizacija GOOGLON je 3,174,335.432203545 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GOOGLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GOOGLON

Informacije o ceni GOOGLON

Kaj je GOOGLON

Uradna spletna stran GOOGLON

Tokenomika GOOGLON

Napoved cen GOOGLON

Zgodovina GOOGLON

GOOGLON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute GOOGLON v fiat

Spot GOOGLON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Alphabet Class A Logotip

Cena Alphabet Class A(GOOGLON)

Cena 1 GOOGLON v USD v živo:

$274.25
$274.25$274.25
-0.89%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:35 (UTC+8)

Današnja cena Alphabet Class A

Današnja cena kriptovalute Alphabet Class A (GOOGLON) v živo je $ 274.25, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOOGLON v USD je $ 274.25 na GOOGLON.

Kriptovaluta Alphabet Class A je trenutno na #1594. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.17M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.57K GOOGLON. V zadnjih 24 urah se je GOOGLON trgovalo med $ 267.15 (najnižje) in $ 317.78 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 299.0048828834799, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 225.81003632470686.

V kratkoročni uspešnosti se je GOOGLON premaknil -0.15% v zadnji uri in +0.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.62K.

Tržne informacije Alphabet Class A (GOOGLON)

No.1594

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

$ 79.62K
$ 79.62K$ 79.62K

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

11.57K
11.57K 11.57K

11,574.60503994
11,574.60503994 11,574.60503994

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Alphabet Class A je $ 3.17M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.62K. Obstoječa ponudba GOOGLON je 11.57K, skupna ponudba pa znaša 11574.60503994. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.17M.

Zgodovina cene Alphabet Class A, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 267.15
$ 267.15$ 267.15
24H Nizka
$ 317.78
$ 317.78$ 317.78
24H Visoka

$ 267.15
$ 267.15$ 267.15

$ 317.78
$ 317.78$ 317.78

$ 299.0048828834799
$ 299.0048828834799$ 299.0048828834799

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686

-0.15%

-0.89%

+0.46%

+0.46%

Zgodovina cen Alphabet Class A (GOOGLON) v USD

Sledite spremembam cen Alphabet Class A za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -2.4627-0.89%
30 dni$ +29.55+12.07%
60 dni$ +39.98+17.06%
90 dni$ +94.25+52.36%
Današnja sprememba cene Alphabet Class A

Danes je GOOGLON zabeležil spremembo $ -2.4627 (-0.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Alphabet Class A

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +29.55 (+12.07%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Alphabet Class A

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GOOGLON spremenil za $ +39.98 (+17.06%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Alphabet Class A

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +94.25 (+52.36%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Alphabet Class A (GOOGLON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Alphabet Class A.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Alphabet Class A

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Alphabet Class A, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Alphabet Class A?

Alphabet Class A (GOOGL) stock prices are influenced by several key factors:

1. Revenue growth from Google Search, YouTube, and Cloud services
2. Digital advertising market trends and competition
3. Regulatory concerns and antitrust investigations
4. AI and technology innovation developments
5. Overall market sentiment and tech sector performance
6. Quarterly earnings results and forward guidance
7. Management decisions and strategic investments

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Alphabet Class A?

People want to know Alphabet Class A (GOOGL) price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. As a major tech stock, GOOGL affects broader market sentiment. Investors monitor daily prices to time entries/exits, assess performance, and make informed financial decisions based on current valuations.

Napoved cene za kriptovaluto Alphabet Class A

Napoved cene Alphabet Class A (GOOGLON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOOGLON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Alphabet Class A (GOOGLON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Alphabet Class A lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Alphabet Class A v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GOOGLON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Alphabet Class A.

O Alphabet Class A

GOOGLON is a digital crypto asset that operates on a decentralized platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. GOOGLON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. The asset's supply model is capped, meaning there is a finite number of GOOGLON tokens that can ever exist. This crypto asset is typically used in the context of online commerce, where it offers an alternative to traditional payment methods. Its decentralized nature also provides a level of privacy and security that is attractive to many users.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Alphabet Class A

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Alphabet Class A? Nakup GOOGLON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Alphabet Class A. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Alphabet Class A (GOOGLON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 11.57K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Alphabet Class A bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Alphabet Class A (GOOGLON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Alphabet Class A

Z lastništvom kriptovalute Alphabet Class A se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Alphabet Class A (GOOGLON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Alphabet Class A razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Alphabet Class A spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Alphabet Class A

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Alphabet Class A?
Če bi kriptovaluta Alphabet Class A rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Alphabet Class A.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:35 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Alphabet Class A (GOOGLON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Alphabet Class A

GOOGLON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na GOOGLON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami GOOGLON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Alphabet Class A (GOOGLON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Alphabet Class A v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
GOOGLON/USDT
$274.25
$274.25$274.25
-0.89%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7002
$2.7002$2.7002

+5,300.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004399
$0.00004399$0.00004399

+779.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016800
$0.000016800$0.000016800

+180.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23686
$0.23686$0.23686

+116.64%

0G

0G

0G

$1.574
$1.574$1.574

+50.76%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz GOOGLON v USD

Znesek

GOOGLON
GOOGLON
USD
USD

1 GOOGLON = 274.25 USD