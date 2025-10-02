Tokenomika Gochujang Coin (GOCHU)

Odkrijte ključne vpoglede v Gochujang Coin (GOCHU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:36:37 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Gochujang Coin (GOCHU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gochujang Coin (GOCHU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.97M
Skupna ponudba:
$ 30.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 11.18T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.66M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000003236
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000100066496121
Trenutna cena:
$ 0.0000003554
Informacije o Gochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Uradna spletna stran:
https://gochu.org
Bela knjiga:
https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c

Tokenomika Gochujang Coin (GOCHU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Gochujang Coin (GOCHU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GOCHU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GOCHU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GOCHU, raziščite ceno žetona GOCHU v živo!

Kako kupiti GOCHU

Želite v svoj portfelj dodati Gochujang Coin (GOCHU)? MEXC podpira različne načine nakupa GOCHU, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Gochujang Coin (GOCHU)

Analiza zgodovine cen GOCHU pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene GOCHU

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GOCHU? Naša stran za napovedovanje cen GOCHU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

