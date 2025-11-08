Današnja cena Goatcoin

Današnja cena kriptovalute Goatcoin (GOATCOIN) v živo je $ 0.0002104, s spremembo 0.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOATCOIN v USD je $ 0.0002104 na GOATCOIN.

Kriptovaluta Goatcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GOATCOIN. V zadnjih 24 urah se je GOATCOIN trgovalo med $ 0.0002068 (najnižje) in $ 0.0002657 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GOATCOIN premaknil -0.76% v zadnji uri in -11.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.75K.

Tržne informacije Goatcoin (GOATCOIN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 53.75K$ 53.75K $ 53.75K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Goatcoin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.75K. Obstoječa ponudba GOATCOIN je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.