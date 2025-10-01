Tokenomika Gains Network (GNS)

Tokenomika Gains Network (GNS)

Odkrijte ključne vpoglede v Gains Network (GNS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:13:01 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Gains Network (GNS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gains Network (GNS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 52.75M
$ 52.75M
Skupna ponudba:
$ 27.92M
$ 27.92M
Razpoložljivi obtok:
$ 27.92M
$ 27.92M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 52.75M
$ 52.75M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 15
$ 15
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.25898651506436027
$ 0.25898651506436027
Trenutna cena:
$ 1.889
$ 1.889

Informacije o Gains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Uradna spletna stran:
https://gains.trade
Bela knjiga:
https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896

Tokenomika Gains Network (GNS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Gains Network (GNS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GNS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GNS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GNS, raziščite ceno žetona GNS v živo!

Kako kupiti GNS

Želite v svoj portfelj dodati Gains Network (GNS)? MEXC podpira različne načine nakupa GNS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Gains Network (GNS)

Analiza zgodovine cen GNS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene GNS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GNS? Naša stran za napovedovanje cen GNS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

