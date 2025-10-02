Tokenomika THE GAME COMPANY (GMRT)

Tokenomika THE GAME COMPANY (GMRT)

Odkrijte ključne vpoglede v THE GAME COMPANY (GMRT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:32:58 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen THE GAME COMPANY (GMRT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za THE GAME COMPANY (GMRT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 549.99K
$ 549.99K$ 549.99K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 277.07M
$ 277.07M$ 277.07M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.6
$ 0.6$ 0.6
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001986056300346767
$ 0.001986056300346767$ 0.001986056300346767
Trenutna cena:
$ 0.001985
$ 0.001985$ 0.001985

Informacije o THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

Uradna spletna stran:
https://thegamecompany.ai/
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e

Tokenomika THE GAME COMPANY (GMRT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike THE GAME COMPANY (GMRT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GMRT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GMRT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GMRT, raziščite ceno žetona GMRT v živo!

Kako kupiti GMRT

Želite v svoj portfelj dodati THE GAME COMPANY (GMRT)? MEXC podpira različne načine nakupa GMRT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen THE GAME COMPANY (GMRT)

Analiza zgodovine cen GMRT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene GMRT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GMRT? Naša stran za napovedovanje cen GMRT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti