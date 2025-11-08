Današnja cena kriptovalute GameStop v živo je 21.87 USD. Tržna kapitalizacija GMEON je 232,562.2578684867 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GMEON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute GameStop v živo je 21.87 USD. Tržna kapitalizacija GMEON je 232,562.2578684867 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GMEON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute GameStop (GMEON) v živo je $ 21.87, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GMEON v USD je $ 21.87 na GMEON.
Kriptovaluta GameStop je trenutno na #2805. mestu s tržno kapitalizacijo $ 232.56K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.63K GMEON. V zadnjih 24 urah se je GMEON trgovalo med $ 21.39 (najnižje) in $ 22.15 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 28.314705255572687, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 21.400437259161805.
V kratkoročni uspešnosti se je GMEON premaknil -0.28% v zadnji uri in -4.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.62K.
Tržne informacije GameStop (GMEON)
No.2805
$ 232.56K
$ 57.62K
$ 232.56K
10.63K
10,633.84809641
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija GameStop je $ 232.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.62K. Obstoječa ponudba GMEON je 10.63K, skupna ponudba pa znaša 10633.84809641. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 232.56K.
Zgodovina cene GameStop, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 21.39
24H Nizka
$ 22.15
24H Visoka
$ 21.39
$ 22.15
$ 28.314705255572687
$ 21.400437259161805
-0.28%
-0.09%
-4.04%
-4.04%
Zgodovina cen GameStop (GMEON) v USD
Sledite spremembam cen GameStop za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0197
-0.09%
30 dni
$ -3.14
-12.56%
60 dni
$ +11.87
+118.70%
90 dni
$ +11.87
+118.70%
Današnja sprememba cene GameStop
Danes je GMEON zabeležil spremembo $ -0.0197 (-0.09%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene GameStop
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -3.14 (-12.56%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene GameStop
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GMEON spremenil za $ +11.87 (+118.70%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene GameStop
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +11.87 (+118.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen GameStop (GMEON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto GameStop
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute GameStop, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute GameStop?
GameStop (GME) prices are influenced by several key factors:
1. Retail investor sentiment and social media activity, particularly on platforms like Reddit's WallStreetBets 2. Short interest levels and potential short squeezes 3. Company fundamentals including revenue, earnings, and digital transformation progress 4. NFT marketplace performance and Web3 initiatives 5. Gaming industry trends and console cycles 6. Institutional investor positions and hedge fund activity 7. Meme stock momentum and retail trading volume 8. Leadership changes and strategic announcements 9. Overall market volatility and risk sentiment 10. Options activity and gamma squeezes
The stock remains highly volatile due to its meme stock status and devoted retail following.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute GameStop?
People want to know GameStop (GME) price today because it remains a highly volatile meme stock with significant retail investor interest. Many traders seek daily price updates to make quick trading decisions, monitor potential short squeezes, or track social media-driven price movements that can cause dramatic swings.
Napoved cene za kriptovaluto GameStop
Napoved cene GameStop (GMEON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GMEON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GameStop (GMEON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena GameStop lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GameStop v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GMEON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GameStop.
O GameStop
GMEON is a digital asset that operates within the blockchain technology space. Its primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, facilitating transactions and enabling users to participate in various blockchain-based activities. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. GMEON's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand dynamic, ensuring the asset's stability and sustainability. Typical uses of GMEON include making payments, participating in decentralized applications (dApps), and accessing various blockchain services. As a crypto asset, GMEON underscores the potential of blockchain technology in transforming digital transactions and interactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto GameStop
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto GameStop? Nakup GMEON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute GameStop. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute GameStop (GMEON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 10.63K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in GameStop bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto GameStop
Z lastništvom kriptovalute GameStop se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o GameStop
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GameStop?
Če bi kriptovaluta GameStop rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GameStop.
Koliko je kriptovaluta GameStop vredna danes?
Današnja cena kriptovalute GameStop je $ 21.87. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta GameStop še vedno dobra naložba?
GameStop ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GMEON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto GameStop?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto GameStop v vrednosti $ 57.62K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute GameStop?
Cena kriptovalute GMEON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute GameStop v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GMEON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute GameStop?
Na ceno GMEON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,270.58
+1.45%
ETH
3,451
+4.65%
SOL
161.3
+3.78%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1035
+0.98%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GMEON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GMEON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute GameStop gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute GameStop letos rasla?
Cena kriptovalute GameStop bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute GameStop (GMEON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:13 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.