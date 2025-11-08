Današnja cena GameStop

Današnja cena kriptovalute GameStop (GMEON) v živo je $ 21.87, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GMEON v USD je $ 21.87 na GMEON.

Kriptovaluta GameStop je trenutno na #2805. mestu s tržno kapitalizacijo $ 232.56K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.63K GMEON. V zadnjih 24 urah se je GMEON trgovalo med $ 21.39 (najnižje) in $ 22.15 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 28.314705255572687, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 21.400437259161805.

V kratkoročni uspešnosti se je GMEON premaknil -0.28% v zadnji uri in -4.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.62K.

Tržne informacije GameStop (GMEON)

Uvrstitev No.2805 Tržna kapitalizacija $ 232.56K$ 232.56K $ 232.56K Volumen (24H) $ 57.62K$ 57.62K $ 57.62K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 232.56K$ 232.56K $ 232.56K Zaloga v obtoku 10.63K 10.63K 10.63K Skupna ponudba 10,633.84809641 10,633.84809641 10,633.84809641 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija GameStop je $ 232.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.62K. Obstoječa ponudba GMEON je 10.63K, skupna ponudba pa znaša 10633.84809641. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 232.56K.