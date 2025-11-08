Današnja cena GG3

Današnja cena kriptovalute GG3 (GGX) v živo je $ 0.00219, s spremembo 27.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GGX v USD je $ 0.00219 na GGX.

Kriptovaluta GG3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GGX. V zadnjih 24 urah se je GGX trgovalo med $ 0.00219 (najnižje) in $ 0.00385 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GGX premaknil 0.00% v zadnji uri in -50.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 335.72.

Tržne informacije GG3 (GGX)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 335.72$ 335.72 $ 335.72 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija GG3 je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 335.72. Obstoječa ponudba GGX je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.19M.