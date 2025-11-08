BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute GG3 v živo je 0.00219 USD. Tržna kapitalizacija GGX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GGX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.00219
GG3 (GGX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:05 (UTC+8)

Današnja cena GG3

Današnja cena kriptovalute GG3 (GGX) v živo je $ 0.00219, s spremembo 27.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GGX v USD je $ 0.00219 na GGX.

Kriptovaluta GG3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GGX. V zadnjih 24 urah se je GGX trgovalo med $ 0.00219 (najnižje) in $ 0.00385 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GGX premaknil 0.00% v zadnji uri in -50.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 335.72.

Tržne informacije GG3 (GGX)

$ 335.72
$ 335.72

$ 2.19M
$ 2.19M

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija GG3 je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 335.72. Obstoječa ponudba GGX je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.19M.

Zgodovina cene GG3, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00219
24H Nizka
$ 0.00385
24H Visoka

$ 0.00219
$ 0.00385
0.00%

-27.48%

-50.46%

-50.46%

Zgodovina cen GG3 (GGX) v USD

Sledite spremembam cen GG3 za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0008299-27.48%
30 dni$ -0.00801-78.53%
60 dni$ -0.01816-89.24%
90 dni$ -0.02063-90.41%
Današnja sprememba cene GG3

Danes je GGX zabeležil spremembo $ -0.0008299 (-27.48%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene GG3

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00801 (-78.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene GG3

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GGX spremenil za $ -0.01816 (-89.24%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene GG3

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02063 (-90.41%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen GG3 (GGX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen GG3.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto GG3

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute GG3, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute GG3?

Several key factors influence GG3 (GGX) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GGX pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price movements.

Partnerships: Strategic alliances and collaborations may boost token value.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, GGX often follows Bitcoin's price trends.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute GG3?

People want to know GG3 (GGX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and opportunities. Investors track daily performance to evaluate their holdings' value and make strategic moves based on current market conditions.

Napoved cene za kriptovaluto GG3

Napoved cene GG3 (GGX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GGX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GG3 (GGX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena GG3 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GG3 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GGX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GG3.

O GG3

GGX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and store value, with a focus on providing a secure, decentralized platform for the exchange of digital assets. GGX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply and issuance model of GGX is fixed, with a predetermined number of tokens that will ever be in circulation. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, and its blockchain design allows for the development of decentralized applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto GG3

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto GG3? Nakup GGX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute GG3. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute GG3 (GGX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in GG3 bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu GG3 (GGX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto GG3

Z lastništvom kriptovalute GG3 se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup GG3 (GGX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je GG3 (GGX)

GG3 pioneers smart community engagement through first-to-market AI Agents Swarm technology, learning from major platforms including X, YouTube, Discord, Telegram, Steam and Twitch. Analyzing 100,000+ Steam games and user behavior data, it bridges Web2 and Web3 through personalized, AI-driven experiences.

GG3 Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje GG3 razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna GG3 spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o GG3

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GG3?
Če bi kriptovaluta GG3 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GG3.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:05 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

