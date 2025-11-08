Današnja cena kriptovalute GG3 v živo je 0.00219 USD. Tržna kapitalizacija GGX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GGX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute GG3 v živo je 0.00219 USD. Tržna kapitalizacija GGX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GGX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute GG3 (GGX) v živo je $ 0.00219, s spremembo 27.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GGX v USD je $ 0.00219 na GGX.
Kriptovaluta GG3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GGX. V zadnjih 24 urah se je GGX trgovalo med $ 0.00219 (najnižje) in $ 0.00385 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je GGX premaknil 0.00% v zadnji uri in -50.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 335.72.
Tržne informacije GG3 (GGX)
--
----
$ 335.72
$ 335.72$ 335.72
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija GG3 je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 335.72. Obstoječa ponudba GGX je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.19M.
Zgodovina cene GG3, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00219
$ 0.00219$ 0.00219
24H Nizka
$ 0.00385
$ 0.00385$ 0.00385
24H Visoka
$ 0.00219
$ 0.00219$ 0.00219
$ 0.00385
$ 0.00385$ 0.00385
--
----
--
----
0.00%
-27.48%
-50.46%
-50.46%
Zgodovina cen GG3 (GGX) v USD
Sledite spremembam cen GG3 za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0008299
-27.48%
30 dni
$ -0.00801
-78.53%
60 dni
$ -0.01816
-89.24%
90 dni
$ -0.02063
-90.41%
Današnja sprememba cene GG3
Danes je GGX zabeležil spremembo $ -0.0008299 (-27.48%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene GG3
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00801 (-78.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene GG3
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GGX spremenil za $ -0.01816 (-89.24%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene GG3
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02063 (-90.41%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen GG3 (GGX) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute GG3, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute GG3?
Several key factors influence GG3 (GGX) cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.
Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price movements.
Partnerships: Strategic alliances and collaborations may boost token value.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, GGX often follows Bitcoin's price trends.
Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute GG3?
People want to know GG3 (GGX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and opportunities. Investors track daily performance to evaluate their holdings' value and make strategic moves based on current market conditions.
Napoved cene za kriptovaluto GG3
Napoved cene GG3 (GGX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GGX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GG3 (GGX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena GG3 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GG3 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GGX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GG3.
O GG3
GGX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and store value, with a focus on providing a secure, decentralized platform for the exchange of digital assets. GGX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply and issuance model of GGX is fixed, with a predetermined number of tokens that will ever be in circulation. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, and its blockchain design allows for the development of decentralized applications.
GGX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and store value, with a focus on providing a secure, decentralized platform for the exchange of digital assets. GGX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply and issuance model of GGX is fixed, with a predetermined number of tokens that will ever be in circulation. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, and its blockchain design allows for the development of decentralized applications.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto GG3
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto GG3? Nakup GGX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute GG3. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute GG3 (GGX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in GG3 bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto GG3
Z lastništvom kriptovalute GG3 se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
GG3 pioneers smart community engagement through first-to-market AI Agents Swarm technology, learning from major platforms including X, YouTube, Discord, Telegram, Steam and Twitch. Analyzing 100,000+ Steam games and user behavior data, it bridges Web2 and Web3 through personalized, AI-driven experiences.
GG3 pioneers smart community engagement through first-to-market AI Agents Swarm technology, learning from major platforms including X, YouTube, Discord, Telegram, Steam and Twitch. Analyzing 100,000+ Steam games and user behavior data, it bridges Web2 and Web3 through personalized, AI-driven experiences.
GG3 Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje GG3 razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta GG3 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GG3.
Koliko je kriptovaluta GG3 vredna danes?
Današnja cena kriptovalute GG3 je $ 0.00219. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta GG3 še vedno dobra naložba?
GG3 ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GGX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto GG3?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto GG3 v vrednosti $ 335.72.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute GG3?
Cena kriptovalute GGX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute GG3 v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GGX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute GG3?
Na ceno GGX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,257.13
+1.44%
ETH
3,450.56
+4.64%
SOL
161.29
+3.78%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1035
+0.98%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GGX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GGX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute GG3 gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute GG3 letos rasla?
Cena kriptovalute GG3 bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute GG3 (GGX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:05 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti GG3 (GGX)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.