Tokenomika Goldfinch (GFI)

Odkrijte ključne vpoglede v Goldfinch (GFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:35:47 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Goldfinch (GFI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Goldfinch (GFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 41.69M
$ 41.69M
Skupna ponudba:
$ 114.29M
$ 114.29M
Razpoložljivi obtok:
$ 83.54M
$ 83.54M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 57.03M
$ 57.03M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5.3146
$ 5.3146
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.29285259754006365
$ 0.29285259754006365
Trenutna cena:
$ 0.499
$ 0.499

Informacije o Goldfinch (GFI)

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Uradna spletna stran:
https://goldfinch.finance/
Bela knjiga:
https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b

Tokenomika Goldfinch (GFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Goldfinch (GFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GFI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GFI, raziščite ceno žetona GFI v živo!

Kako kupiti GFI

Želite v svoj portfelj dodati Goldfinch (GFI)? MEXC podpira različne načine nakupa GFI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Goldfinch (GFI)

Analiza zgodovine cen GFI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene GFI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GFI? Naša stran za napovedovanje cen GFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

