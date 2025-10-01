Tokenomika Gelato Network (GEL)

Odkrijte ključne vpoglede v Gelato Network (GEL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:10:42 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Gelato Network (GEL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gelato Network (GEL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.10M
Skupna ponudba:
$ 420.69M
Razpoložljivi obtok:
$ 259.53M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 24.48M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.4999
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.032974778219578824
Trenutna cena:
$ 0.05818
Informacije o Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Uradna spletna stran:
https://gelato.network/
Bela knjiga:
https://docs.gelato.network/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05

Tokenomika Gelato Network (GEL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Gelato Network (GEL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GEL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GEL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GEL, raziščite ceno žetona GEL v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

