Današnja cena GraphAI

Današnja cena kriptovalute GraphAI (GAI) v živo je $ 0.0729, s spremembo 10.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GAI v USD je $ 0.0729 na GAI.

Kriptovaluta GraphAI je trenutno na #3901. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 GAI. V zadnjih 24 urah se je GAI trgovalo med $ 0.0653 (najnižje) in $ 0.079 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.8571500421232581, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000940784235454038.

V kratkoročni uspešnosti se je GAI premaknil -0.55% v zadnji uri in -46.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 260.26K.

Tržne informacije GraphAI (GAI)

Uvrstitev No.3901 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 260.26K$ 260.26K $ 260.26K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.29M$ 7.29M $ 7.29M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija GraphAI je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 260.26K. Obstoječa ponudba GAI je 0.00, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.29M.