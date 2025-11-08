Današnja cena kriptovalute GraphAI v živo je 0.0729 USD. Tržna kapitalizacija GAI je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute GraphAI v živo je 0.0729 USD. Tržna kapitalizacija GAI je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute GraphAI (GAI) v živo je $ 0.0729, s spremembo 10.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GAI v USD je $ 0.0729 na GAI.
Kriptovaluta GraphAI je trenutno na #3901. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 GAI. V zadnjih 24 urah se je GAI trgovalo med $ 0.0653 (najnižje) in $ 0.079 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.8571500421232581, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000940784235454038.
V kratkoročni uspešnosti se je GAI premaknil -0.55% v zadnji uri in -46.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 260.26K.
Tržne informacije GraphAI (GAI)
No.3901
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 260.26K
$ 260.26K$ 260.26K
$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija GraphAI je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 260.26K. Obstoječa ponudba GAI je 0.00, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.29M.
Zgodovina cene GraphAI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0653
$ 0.0653$ 0.0653
24H Nizka
$ 0.079
$ 0.079$ 0.079
24H Visoka
$ 0.0653
$ 0.0653$ 0.0653
$ 0.079
$ 0.079$ 0.079
$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581
$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038
-0.55%
+10.07%
-46.12%
-46.12%
Zgodovina cen GraphAI (GAI) v USD
Sledite spremembam cen GraphAI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.006697
+10.07%
30 dni
$ -0.069
-48.63%
60 dni
$ -0.2971
-80.30%
90 dni
$ -0.1271
-63.55%
Današnja sprememba cene GraphAI
Danes je GAI zabeležil spremembo $ +0.006697 (+10.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene GraphAI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.069 (-48.63%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene GraphAI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GAI spremenil za $ -0.2971 (-80.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene GraphAI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1271 (-63.55%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen GraphAI (GAI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto GraphAI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute GraphAI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute GraphAI?
Several key factors influence GraphAI (GAI) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GAI pricing.
Adoption & Utility: Real-world usage of GraphAI's AI and blockchain integration features drives demand.
Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical milestones affect value.
Regulatory News: Government policies on AI and crypto affect investor sentiment.
Competition: Performance relative to other AI-crypto projects influences positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute GraphAI?
People want to know GraphAI (GAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in this emerging AI-focused cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto GraphAI
Napoved cene GraphAI (GAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GraphAI (GAI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena GraphAI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GraphAI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GraphAI.
O GraphAI
GAI (GAI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to function as a utility token within the broader ecosystem of the GAIA project, a decentralized platform focused on creating a sustainable and scalable blockchain solution. GAI's primary role is to facilitate transactions and incentivize participation within the GAIA network, contributing to the overall security and efficiency of the platform. The token follows a fixed supply model, with issuance determined by smart contracts. GAI is typically used for transaction fees, staking, and participation in network governance, reflecting its integral role in maintaining and developing the GAIA ecosystem.
GAI (GAI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to function as a utility token within the broader ecosystem of the GAIA project, a decentralized platform focused on creating a sustainable and scalable blockchain solution. GAI's primary role is to facilitate transactions and incentivize participation within the GAIA network, contributing to the overall security and efficiency of the platform. The token follows a fixed supply model, with issuance determined by smart contracts. GAI is typically used for transaction fees, staking, and participation in network governance, reflecting its integral role in maintaining and developing the GAIA ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto GraphAI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto GraphAI? Nakup GAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute GraphAI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute GraphAI (GAI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in GraphAI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto GraphAI
Z lastništvom kriptovalute GraphAI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).
The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).
GraphAI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje GraphAI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GraphAI?
Če bi kriptovaluta GraphAI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GraphAI.
Koliko je kriptovaluta GraphAI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute GraphAI je $ 0.0729. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta GraphAI še vedno dobra naložba?
GraphAI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GAI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto GraphAI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto GraphAI v vrednosti $ 260.26K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute GraphAI?
Cena kriptovalute GAI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute GraphAI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GAI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute GraphAI?
Na ceno GAI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,346.79
+1.53%
ETH
3,440.89
+4.34%
SOL
161.18
+3.71%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.098
+0.48%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GAI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GAI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute GraphAI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute GraphAI letos rasla?
Cena kriptovalute GraphAI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute GraphAI (GAI).
