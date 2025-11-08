BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute GraphAI v živo je 0.0729 USD. Tržna kapitalizacija GAI je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute GraphAI v živo je 0.0729 USD. Tržna kapitalizacija GAI je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena GraphAI(GAI)

Cena 1 GAI v USD v živo:

GraphAI (GAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:54:52 (UTC+8)

Današnja cena GraphAI

Današnja cena kriptovalute GraphAI (GAI) v živo je $ 0.0729, s spremembo 10.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GAI v USD je $ 0.0729 na GAI.

Kriptovaluta GraphAI je trenutno na #3901. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 GAI. V zadnjih 24 urah se je GAI trgovalo med $ 0.0653 (najnižje) in $ 0.079 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.8571500421232581, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000940784235454038.

V kratkoročni uspešnosti se je GAI premaknil -0.55% v zadnji uri in -46.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 260.26K.

Tržne informacije GraphAI (GAI)

No.3901

Trenutna tržna kapitalizacija GraphAI je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 260.26K. Obstoječa ponudba GAI je 0.00, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.29M.

Zgodovina cene GraphAI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen GraphAI (GAI) v USD

Sledite spremembam cen GraphAI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.006697+10.07%
30 dni$ -0.069-48.63%
60 dni$ -0.2971-80.30%
90 dni$ -0.1271-63.55%
Današnja sprememba cene GraphAI

Danes je GAI zabeležil spremembo $ +0.006697 (+10.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene GraphAI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.069 (-48.63%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene GraphAI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GAI spremenil za $ -0.2971 (-80.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene GraphAI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1271 (-63.55%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen GraphAI (GAI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen GraphAI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto GraphAI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute GraphAI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute GraphAI?

Several key factors influence GraphAI (GAI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GAI pricing.

Adoption & Utility: Real-world usage of GraphAI's AI and blockchain integration features drives demand.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical milestones affect value.

Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume create price pressure.

Regulatory News: Government policies on AI and crypto affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other AI-crypto projects influences positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute GraphAI?

People want to know GraphAI (GAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in this emerging AI-focused cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto GraphAI

Napoved cene GraphAI (GAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GraphAI (GAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena GraphAI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GraphAI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GraphAI.

O GraphAI

GAI (GAI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to function as a utility token within the broader ecosystem of the GAIA project, a decentralized platform focused on creating a sustainable and scalable blockchain solution. GAI's primary role is to facilitate transactions and incentivize participation within the GAIA network, contributing to the overall security and efficiency of the platform. The token follows a fixed supply model, with issuance determined by smart contracts. GAI is typically used for transaction fees, staking, and participation in network governance, reflecting its integral role in maintaining and developing the GAIA ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto GraphAI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto GraphAI? Nakup GAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute GraphAI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute GraphAI (GAI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in GraphAI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu GraphAI (GAI)

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o GraphAI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GraphAI?
Če bi kriptovaluta GraphAI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GraphAI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:54:52 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti GraphAI (GAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti GraphAI

