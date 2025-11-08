Današnja cena Futu Holdings

Današnja cena kriptovalute Futu Holdings (FUTUON) v živo je $ 185.54, s spremembo 2.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FUTUON v USD je $ 185.54 na FUTUON.

Kriptovaluta Futu Holdings je trenutno na #2028. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.25M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.75K FUTUON. V zadnjih 24 urah se je FUTUON trgovalo med $ 176.55 (najnižje) in $ 186.68 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 201.65506655431702, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 150.44906962587248.

V kratkoročni uspešnosti se je FUTUON premaknil -0.03% v zadnji uri in -5.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.10K.

Tržne informacije Futu Holdings (FUTUON)

Uvrstitev No.2028 Tržna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volumen (24H) $ 57.10K$ 57.10K $ 57.10K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Zaloga v obtoku 6.75K 6.75K 6.75K Skupna ponudba 6,745.00410978 6,745.00410978 6,745.00410978 Javna veriga blokov ETH

