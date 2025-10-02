Tokenomika FU Coin (FUCOIN)

Tokenomika FU Coin (FUCOIN)

Odkrijte ključne vpoglede v FU Coin (FUCOIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:31:16 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen FU Coin (FUCOIN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FU Coin (FUCOIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 665.49K
Skupna ponudba:
$ 10.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 194.53B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 34.21M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000255
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000039581112066
Trenutna cena:
$ 0.000003421
Informacije o FU Coin (FUCOIN)

WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

Uradna spletna stran:
https://www.fucoin.io
Bela knjiga:
https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586

Tokenomika FU Coin (FUCOIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike FU Coin (FUCOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FUCOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FUCOIN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FUCOIN, raziščite ceno žetona FUCOIN v živo!

Zgodovina cen FU Coin (FUCOIN)

Analiza zgodovine cen FUCOIN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene FUCOIN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FUCOIN? Naša stran za napovedovanje cen FUCOIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

