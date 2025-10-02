Tokenomika Fred (FRED)
Tokenomika in analiza cen Fred (FRED)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Fred (FRED), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Fred (FRED)
FRED is a meme coin on the Solana chain.
Poglobljena struktura žetona Fred (FRED)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov FRED. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
Overview
First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a meme-driven token that emerged as part of the broader "Peanut" and animal-themed memecoin trend on the Solana blockchain. The token has seen rapid adoption, with nearly 150,000 transactions and a trading volume of $83 million, though its market cap is relatively modest at $8.2 million. FRED exemplifies the speculative, community- and culture-driven nature of DeFi memecoins, where narrative and virality often outweigh traditional fundamentals.
Issuance Mechanism
- Type: FRED is a standard SPL token on Solana, with a fixed total supply. The total supply across all networks is 808 million tokens.
- Bridging: FRED tokens are bridged 1:1 across multiple networks (e.g., Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Stellar), supporting interoperability and liquidity across ecosystems.
- No Ongoing Emissions: There is no evidence of ongoing inflationary issuance or mining; the supply is fixed at launch and distributed through initial allocations and liquidity pools.
Allocation Mechanism
While a detailed allocation table for FRED is not publicly available, the following general structure is typical for meme tokens and is supported by available data:
|Allocation Category
|Description / Notes
|Community
|Majority of tokens are distributed to the community via airdrops, liquidity pools, and trading incentives.
|Team/Founders
|A portion may be reserved for the founding team, but specifics are not disclosed.
|Liquidity
|Tokens are allocated to DEX liquidity pools to facilitate trading.
|Cross-Chain Bridges
|Some supply is reserved for bridging to other networks.
|Marketing/Reserves
|Potential allocation for marketing, partnerships, or reserves, though not explicitly detailed.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculation & Trading: The primary use case is speculative trading, typical of meme tokens. FRED is actively traded on Solana-based DEXs and possibly on other networks via bridges.
- Staking/Yield: FRED can be staked in pools such as Solbank, where users can earn a 1.48% weekly ROI (wROI) by staking FRED and receiving SB tokens as rewards. This incentivizes holding and participation in the ecosystem.
- Community Engagement: The token's value is largely driven by community sentiment, social media activity, and viral narratives rather than intrinsic utility or protocol fees.
Locking Mechanism
- Staking Pools: FRED holders can lock their tokens in staking pools (e.g., Solbank) to earn rewards. The pool charges a 2% fee on both deposits and withdrawals.
- No Protocol-Enforced Vesting: There is no evidence of protocol-enforced vesting or long-term lockups for team or investor allocations, which is common for meme tokens. Most tokens are liquid at launch or shortly thereafter.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: The vast majority of FRED tokens appear to be liquid and tradable from launch, with no structured vesting or delayed unlocks for major allocations.
- Staking Unlocks: Tokens staked in pools can be withdrawn at any time, subject to the pool's withdrawal fee. There is no time-based vesting or cliff for staked tokens.
Tokenomics Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply (808M), bridged 1:1 across networks
|Allocation
|Community, liquidity, team (not fully disclosed), cross-chain bridges
|Usage
|Speculation, staking (1.48% wROI), community engagement
|Incentives
|Staking rewards, social/viral incentives
|Locking
|Optional via staking pools, 2% fee in/out, no protocol vesting
|Unlocking
|Immediate for most tokens; staked tokens can be withdrawn anytime
Analysis and Implications
- Speculative Nature: FRED's economics are designed to maximize liquidity and community participation, with little emphasis on long-term vesting or structured unlocks. This can lead to high volatility and rapid price swings, as seen in other meme tokens.
- Community-Driven Value: The token's value is almost entirely narrative- and sentiment-driven, with little to no intrinsic utility or protocol revenue.
- Risks: The lack of structured vesting or team lockups increases the risk of large holders selling into the market, potentially leading to sharp price declines.
- Opportunities: For traders and speculators, FRED offers high volatility and the potential for rapid gains, but also significant downside risk.
Conclusion
First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a quintessential meme token: fixed supply, community-driven, and highly liquid from launch. Its tokenomics prioritize immediate participation and viral growth over long-term sustainability or structured incentives. While this can create explosive short-term opportunities, it also means that FRED's long-term value is highly uncertain and dependent on ongoing community engagement and narrative momentum.
Note: Due to the lack of a formal whitepaper or detailed public disclosures, some specifics (such as exact allocation percentages) remain unknown. The above analysis is based on available on-chain data, staking pool information, and market activity as of September 2025.
Tokenomika Fred (FRED): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Fred (FRED) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FRED, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FRED.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FRED, raziščite ceno žetona FRED v živo!
Kako kupiti FRED
Želite v svoj portfelj dodati Fred (FRED)? MEXC podpira različne načine nakupa FRED, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen Fred (FRED)
Analiza zgodovine cen FRED pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene FRED
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FRED? Naša stran za napovedovanje cen FRED združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
