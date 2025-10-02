Tokenomika FreeBnk (FRBK)

Odkrijte ključne vpoglede v FreeBnk (FRBK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:34:52 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen FreeBnk (FRBK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FreeBnk (FRBK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 242.25M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 237.50K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.4
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000084279869447438
Trenutna cena:
$ 0.000475
Informacije o FreeBnk (FRBK)

FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features.

Uradna spletna stran:
https://www.freebnk.io/
Bela knjiga:
https://freebnk.gitbook.io/docs
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0

Tokenomika FreeBnk (FRBK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike FreeBnk (FRBK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FRBK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FRBK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FRBK, raziščite ceno žetona FRBK v živo!

Kako kupiti FRBK

Želite v svoj portfelj dodati FreeBnk (FRBK)? MEXC podpira različne načine nakupa FRBK, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen FreeBnk (FRBK)

Analiza zgodovine cen FRBK pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene FRBK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FRBK? Naša stran za napovedovanje cen FRBK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

