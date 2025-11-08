Današnja cena kriptovalute Fractiq v živo je 0.00002417 USD. Tržna kapitalizacija FRACTIQ je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FRACTIQ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Fractiq v živo je 0.00002417 USD. Tržna kapitalizacija FRACTIQ je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FRACTIQ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Fractiq (FRACTIQ) v živo je $ 0.00002417, s spremembo 4.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FRACTIQ v USD je $ 0.00002417 na FRACTIQ.
Kriptovaluta Fractiq je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FRACTIQ. V zadnjih 24 urah se je FRACTIQ trgovalo med $ 0.00002082 (najnižje) in $ 0.00002993 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je FRACTIQ premaknil -5.77% v zadnji uri in -24.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.72K.
Tržne informacije Fractiq (FRACTIQ)
$ 83.72K
$ 507.57K
21,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Fractiq je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.72K. Obstoječa ponudba FRACTIQ je --, skupna ponudba pa znaša 21000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 507.57K.
Zgodovina cene Fractiq, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002082
24H Nizka
$ 0.00002993
24H Visoka
$ 0.00002082
$ 0.00002993
-5.77%
-4.54%
-24.05%
-24.05%
Zgodovina cen Fractiq (FRACTIQ) v USD
Sledite spremembam cen Fractiq za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0000011495
-4.54%
30 dni
$ -0.00035583
-93.64%
60 dni
$ -0.00997583
-99.76%
90 dni
$ -0.00997583
-99.76%
Današnja sprememba cene Fractiq
Danes je FRACTIQ zabeležil spremembo $ -0.0000011495 (-4.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Fractiq
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00035583 (-93.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Fractiq
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FRACTIQ spremenil za $ -0.00997583 (-99.76%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Fractiq
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00997583 (-99.76%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Fractiq (FRACTIQ) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Fractiq
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Fractiq, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Fractiq?
Several key factors influence Fractiq (FRACTIQ) prices:
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem integrations can boost token value and market perception.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Fractiq?
People want to know Fractiq (FRACTIQ) price today for several key reasons:
Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price movements help identify potential entry or exit points for investments.
Volatility assessment - Cryptocurrency prices change rapidly, making real-time data crucial for risk management.
Investment research - Current pricing helps evaluate the token's market performance and trends.
Profit/loss calculation - Knowing today's price allows investors to calculate unrealized gains or losses.
Market sentiment - Price movements often reflect broader market conditions and investor confidence in the project.
Napoved cene za kriptovaluto Fractiq
Napoved cene Fractiq (FRACTIQ) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FRACTIQ v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fractiq (FRACTIQ) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Fractiq lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fractiq v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FRACTIQ za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fractiq.
O Fractiq
FRACTIQ is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a variety of financial transactions and services, including lending, borrowing, and yield farming, in a secure and transparent manner. FRACTIQ employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is typically used within the broader crypto ecosystem to earn interest on idle assets, to secure loans without the need for traditional credit checks, and to participate in decentralized governance. As a DeFi asset, FRACTIQ is part of a larger movement towards democratizing access to financial services and creating a more inclusive financial system.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Fractiq
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Fractiq? Nakup FRACTIQ je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Fractiq. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Fractiq (FRACTIQ).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Fractiq bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Fractiq
Z lastništvom kriptovalute Fractiq se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Fractiq?
Če bi kriptovaluta Fractiq rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fractiq.
Koliko je kriptovaluta Fractiq vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Fractiq je $ 0.00002417. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Fractiq še vedno dobra naložba?
Fractiq ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FRACTIQ, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Fractiq?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Fractiq v vrednosti $ 83.72K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Fractiq?
Cena kriptovalute FRACTIQ se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Fractiq v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FRACTIQ.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Fractiq?
Na ceno FRACTIQ vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,489.47
+1.67%
ETH
3,457.32
+4.84%
SOL
161.67
+4.02%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.122
+2.68%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FRACTIQ na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FRACTIQ/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Fractiq gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Fractiq letos rasla?
Cena kriptovalute Fractiq bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Fractiq (FRACTIQ).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.