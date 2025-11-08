BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Fractiq v živo je 0.00002417 USD. Tržna kapitalizacija FRACTIQ je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FRACTIQ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Fractiq Logotip

Cena Fractiq(FRACTIQ)

Cena 1 FRACTIQ v USD v živo:

$0.00002417
-4.54%1D
USD
Fractiq (FRACTIQ) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:55 (UTC+8)

Današnja cena Fractiq

Današnja cena kriptovalute Fractiq (FRACTIQ) v živo je $ 0.00002417, s spremembo 4.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FRACTIQ v USD je $ 0.00002417 na FRACTIQ.

Kriptovaluta Fractiq je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FRACTIQ. V zadnjih 24 urah se je FRACTIQ trgovalo med $ 0.00002082 (najnižje) in $ 0.00002993 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FRACTIQ premaknil -5.77% v zadnji uri in -24.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.72K.

Tržne informacije Fractiq (FRACTIQ)

$ 83.72K
$ 507.57K
21,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Fractiq je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.72K. Obstoječa ponudba FRACTIQ je --, skupna ponudba pa znaša 21000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 507.57K.

Zgodovina cene Fractiq, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002082
24H Nizka
$ 0.00002993
24H Visoka

$ 0.00002082
$ 0.00002993
-5.77%

-4.54%

-24.05%

-24.05%

Zgodovina cen Fractiq (FRACTIQ) v USD

Sledite spremembam cen Fractiq za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000011495-4.54%
30 dni$ -0.00035583-93.64%
60 dni$ -0.00997583-99.76%
90 dni$ -0.00997583-99.76%
Današnja sprememba cene Fractiq

Danes je FRACTIQ zabeležil spremembo $ -0.0000011495 (-4.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Fractiq

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00035583 (-93.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Fractiq

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FRACTIQ spremenil za $ -0.00997583 (-99.76%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Fractiq

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00997583 (-99.76%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Fractiq (FRACTIQ) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Fractiq.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Fractiq

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Fractiq, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Fractiq?

Several key factors influence Fractiq (FRACTIQ) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FRACTIQ pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder distribution affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and emission schedules influence long-term price trends.

Competition: Performance relative to similar DeFi and fractional ownership projects affects market positioning.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators guide price movements.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem integrations can boost token value and market perception.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Fractiq?

People want to know Fractiq (FRACTIQ) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price movements help identify potential entry or exit points for investments.

Volatility assessment - Cryptocurrency prices change rapidly, making real-time data crucial for risk management.

Investment research - Current pricing helps evaluate the token's market performance and trends.

Profit/loss calculation - Knowing today's price allows investors to calculate unrealized gains or losses.

Market sentiment - Price movements often reflect broader market conditions and investor confidence in the project.

Napoved cene za kriptovaluto Fractiq

Napoved cene Fractiq (FRACTIQ) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FRACTIQ v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fractiq (FRACTIQ) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Fractiq lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fractiq v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FRACTIQ za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fractiq.

O Fractiq

FRACTIQ is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a variety of financial transactions and services, including lending, borrowing, and yield farming, in a secure and transparent manner. FRACTIQ employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is typically used within the broader crypto ecosystem to earn interest on idle assets, to secure loans without the need for traditional credit checks, and to participate in decentralized governance. As a DeFi asset, FRACTIQ is part of a larger movement towards democratizing access to financial services and creating a more inclusive financial system.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Fractiq

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Fractiq? Nakup FRACTIQ je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Fractiq. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Fractiq (FRACTIQ).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Fractiq bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Fractiq (FRACTIQ)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Fractiq

Z lastništvom kriptovalute Fractiq se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Fractiq (FRACTIQ) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Fractiq (FRACTIQ)

AI-Powered Low-/No-Code Blockchain Generation Platform. Block-by-block, build the future. Generate dApps, NFTs & DeFi modules in minutes.

Fractiq Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Fractiq razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Fractiq spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Fractiq

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Fractiq?
Če bi kriptovaluta Fractiq rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fractiq.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:55 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Fractiq (FRACTIQ)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti Fractiq

FRACTIQ USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na FRACTIQ z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami FRACTIQ USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Fractiq (FRACTIQ) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Fractiq v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
FRACTIQ/USDT
$0.00002417
$0.00002417$0.00002417
-4.54%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz FRACTIQ v USD

Znesek

FRACTIQ
FRACTIQ
USD
USD

1 FRACTIQ = 0.00002417 USD