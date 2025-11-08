Današnja cena Fractiq

Današnja cena kriptovalute Fractiq (FRACTIQ) v živo je $ 0.00002417, s spremembo 4.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FRACTIQ v USD je $ 0.00002417 na FRACTIQ.

Kriptovaluta Fractiq je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FRACTIQ. V zadnjih 24 urah se je FRACTIQ trgovalo med $ 0.00002082 (najnižje) in $ 0.00002993 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FRACTIQ premaknil -5.77% v zadnji uri in -24.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.72K.

Tržne informacije Fractiq (FRACTIQ)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 83.72K$ 83.72K $ 83.72K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 507.57K$ 507.57K $ 507.57K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Fractiq je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.72K. Obstoječa ponudba FRACTIQ je --, skupna ponudba pa znaša 21000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 507.57K.