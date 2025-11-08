Današnja cena FortuneHunters

Današnja cena kriptovalute FortuneHunters (FORTUNE) v živo je $ 0.000005708, s spremembo 102.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FORTUNE v USD je $ 0.000005708 na FORTUNE.

Kriptovaluta FortuneHunters je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FORTUNE. V zadnjih 24 urah se je FORTUNE trgovalo med $ 0.000002502 (najnižje) in $ 0.000015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FORTUNE premaknil +25.36% v zadnji uri in +29.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 157.62K.

Tržne informacije FortuneHunters (FORTUNE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 157.62K$ 157.62K $ 157.62K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 57.08K$ 57.08K $ 57.08K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija FortuneHunters je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 157.62K. Obstoječa ponudba FORTUNE je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 57.08K.