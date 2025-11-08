Današnja cena kriptovalute FortuneHunters v živo je 0.000005708 USD. Tržna kapitalizacija FORTUNE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FORTUNE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute FortuneHunters v živo je 0.000005708 USD. Tržna kapitalizacija FORTUNE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FORTUNE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute FortuneHunters (FORTUNE) v živo je $ 0.000005708, s spremembo 102.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FORTUNE v USD je $ 0.000005708 na FORTUNE.
Kriptovaluta FortuneHunters je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FORTUNE. V zadnjih 24 urah se je FORTUNE trgovalo med $ 0.000002502 (najnižje) in $ 0.000015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je FORTUNE premaknil +25.36% v zadnji uri in +29.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 157.62K.
Tržne informacije FortuneHunters (FORTUNE)
--
----
$ 157.62K
$ 157.62K$ 157.62K
$ 57.08K
$ 57.08K$ 57.08K
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija FortuneHunters je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 157.62K. Obstoječa ponudba FORTUNE je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 57.08K.
Zgodovina cene FortuneHunters, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000002502
$ 0.000002502$ 0.000002502
24H Nizka
$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015
24H Visoka
$ 0.000002502
$ 0.000002502$ 0.000002502
$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015
--
----
--
----
+25.36%
+102.98%
+29.02%
+29.02%
Zgodovina cen FortuneHunters (FORTUNE) v USD
Sledite spremembam cen FortuneHunters za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000028959
+102.98%
30 dni
$ -0.000024292
-80.98%
60 dni
$ -0.012494292
-99.96%
90 dni
$ -0.012494292
-99.96%
Današnja sprememba cene FortuneHunters
Danes je FORTUNE zabeležil spremembo $ +0.0000028959 (+102.98%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene FortuneHunters
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000024292 (-80.98%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene FortuneHunters
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FORTUNE spremenil za $ -0.012494292 (-99.96%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene FortuneHunters
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.012494292 (-99.96%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen FortuneHunters (FORTUNE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto FortuneHunters
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute FortuneHunters, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute FortuneHunters?
FortuneHunters (FORTUNE) price is influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Project development updates, partnerships, and roadmap progress impact valuation. Overall cryptocurrency market trends create correlation effects. Regulatory news and compliance changes influence investor behavior. Community engagement and social media activity affect adoption rates. Token utility and use cases within the ecosystem determine fundamental value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute FortuneHunters?
People want to know FortuneHunters (FORTUNE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management purposes.
Napoved cene za kriptovaluto FortuneHunters
Napoved cene FortuneHunters (FORTUNE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FORTUNE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FortuneHunters (FORTUNE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena FortuneHunters lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FortuneHunters v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FORTUNE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute FortuneHunters.
O FortuneHunters
FORTUNE is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network of computers. This crypto asset utilizes a proof-of-stake consensus model and is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe. FORTUNE's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to make payments and transfer value in a secure and efficient manner. It is also used within its ecosystem to incentivize network participation and maintain the security and integrity of the system. The supply and issuance model of FORTUNE is pre-determined and transparent, with new coins being introduced into the system at a fixed rate. This crypto asset is part of a broader movement towards decentralization and digital currencies, offering a potential alternative to traditional financial systems.
FORTUNE is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network of computers. This crypto asset utilizes a proof-of-stake consensus model and is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe. FORTUNE's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to make payments and transfer value in a secure and efficient manner. It is also used within its ecosystem to incentivize network participation and maintain the security and integrity of the system. The supply and issuance model of FORTUNE is pre-determined and transparent, with new coins being introduced into the system at a fixed rate. This crypto asset is part of a broader movement towards decentralization and digital currencies, offering a potential alternative to traditional financial systems.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto FortuneHunters
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto FortuneHunters? Nakup FORTUNE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute FortuneHunters. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute FortuneHunters (FORTUNE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in FortuneHunters bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto FortuneHunters
Z lastništvom kriptovalute FortuneHunters se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup FortuneHunters (FORTUNE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology.
Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology.
FortuneHunters Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje FortuneHunters razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FortuneHunters
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FortuneHunters?
Če bi kriptovaluta FortuneHunters rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FortuneHunters.
Koliko je kriptovaluta FortuneHunters vredna danes?
Današnja cena kriptovalute FortuneHunters je $ 0.000005708. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta FortuneHunters še vedno dobra naložba?
FortuneHunters ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FORTUNE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto FortuneHunters?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto FortuneHunters v vrednosti $ 157.62K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute FortuneHunters?
Cena kriptovalute FORTUNE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute FortuneHunters v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FORTUNE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute FortuneHunters?
Na ceno FORTUNE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,272.3
+1.46%
ETH
3,451.55
+4.67%
SOL
161.34
+3.81%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1039
+1.02%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FORTUNE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FORTUNE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute FortuneHunters gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute FortuneHunters letos rasla?
Cena kriptovalute FortuneHunters bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute FortuneHunters (FORTUNE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:14 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti FortuneHunters (FORTUNE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.