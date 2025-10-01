Tokenomika FimarkCoin (FMC)

Tokenomika FimarkCoin (FMC)

Odkrijte ključne vpoglede v FimarkCoin (FMC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:06:04 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen FimarkCoin (FMC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FimarkCoin (FMC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 128.32B
$ 128.32B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 18.54M
$ 18.54M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0027308
$ 0.0027308
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000154885329233886
$ 0.000154885329233886
Trenutna cena:
$ 0.0001445
$ 0.0001445

Informacije o FimarkCoin (FMC)

FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets.

Uradna spletna stran:
https://fimarkcoin.com/
Bela knjiga:
https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2

Tokenomika FimarkCoin (FMC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike FimarkCoin (FMC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FMC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FMC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FMC, raziščite ceno žetona FMC v živo!

Kako kupiti FMC

Želite v svoj portfelj dodati FimarkCoin (FMC)? MEXC podpira različne načine nakupa FMC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen FimarkCoin (FMC)

Analiza zgodovine cen FMC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene FMC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FMC? Naša stran za napovedovanje cen FMC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

