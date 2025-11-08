BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Fellaz v živo je 0.26601 USD. Tržna kapitalizacija FLZ je 125,523,452.7894 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLZ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Fellaz v živo je 0.26601 USD. Tržna kapitalizacija FLZ je 125,523,452.7894 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLZ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Fellaz Logotip

Cena Fellaz(FLZ)

Cena 1 FLZ v USD v živo:

$0.26532
-1.69%1D
USD
Fellaz (FLZ) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:42 (UTC+8)

Današnja cena Fellaz

Današnja cena kriptovalute Fellaz (FLZ) v živo je $ 0.26601, s spremembo 1.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLZ v USD je $ 0.26601 na FLZ.

Kriptovaluta Fellaz je trenutno na #277. mestu s tržno kapitalizacijo $ 125.52M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 471.87M FLZ. V zadnjih 24 urah se je FLZ trgovalo med $ 0.26181 (najnižje) in $ 0.27529 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 7.031902618598005, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08700985391066055.

V kratkoročni uspešnosti se je FLZ premaknil +0.34% v zadnji uri in -0.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 49.50K.

Tržne informacije Fellaz (FLZ)

No.277

$ 125.52M
$ 49.50K
$ 532.02M
471.87M
2,000,000,000
2,000,000,000
23.59%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Fellaz je $ 125.52M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 49.50K. Obstoječa ponudba FLZ je 471.87M, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 532.02M.

Zgodovina cene Fellaz, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.26181
24H Nizka
$ 0.27529
24H Visoka

$ 0.26181
$ 0.27529
$ 7.031902618598005
$ 0.08700985391066055
+0.34%

-1.69%

-0.54%

-0.54%

Zgodovina cen Fellaz (FLZ) v USD

Sledite spremembam cen Fellaz za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.004561-1.69%
30 dni$ -0.03944-12.92%
60 dni$ +0.06784+34.23%
90 dni$ -0.76399-74.18%
Današnja sprememba cene Fellaz

Danes je FLZ zabeležil spremembo $ -0.004561 (-1.69%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Fellaz

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.03944 (-12.92%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Fellaz

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FLZ spremenil za $ +0.06784 (+34.23%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Fellaz

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.76399 (-74.18%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Fellaz (FLZ) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Fellaz.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Fellaz

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Fellaz, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Fellaz?

Several key factors influence Fellaz (FLZ) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FLZ value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user adoption drive demand.

Supply Dynamics: Token circulation, staking mechanisms, and burn events affect scarcity.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price through increased visibility.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance updates create volatility.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Community Engagement: Active community support and social media presence impact market perception.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Fellaz?

People want to know Fellaz (FLZ) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points for trades
4. Risk management - Assessing potential losses or gains
5. FOMO/speculation - Fear of missing profitable opportunities drives price checking

Napoved cene za kriptovaluto Fellaz

Napoved cene Fellaz (FLZ) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FLZ v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fellaz (FLZ) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Fellaz lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fellaz v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FLZ za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fellaz.

O Fellaz

FLZ is a digital asset that operates on various blockchain platforms. It serves as a utility token within its ecosystem, providing users with access to a range of services and benefits. FLZ is designed to facilitate transactions within its network, enabling users to participate in activities such as staking, yield farming, and governance voting. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized approach, with the aim of promoting fairness and transparency within its ecosystem. FLZ's role in the crypto space is primarily centered around enhancing the user experience and providing a more streamlined approach to digital asset management.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Fellaz

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Fellaz? Nakup FLZ je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Fellaz. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Fellaz (FLZ).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 471.87M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Fellaz bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Fellaz (FLZ)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Fellaz

Z lastništvom kriptovalute Fellaz se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Fellaz (FLZ) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Fellaz razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Fellaz spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Fellaz

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Fellaz?
Če bi kriptovaluta Fellaz rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fellaz.
Pomembne panožne novosti Fellaz (FLZ)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Fellaz

FLZ USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na FLZ z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami FLZ USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Fellaz (FLZ) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Fellaz v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
FLZ/USDT
$0.26532
-1.70%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

