Današnja cena kriptovalute Fellaz (FLZ) v živo je $ 0.26601, s spremembo 1.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLZ v USD je $ 0.26601 na FLZ.
Kriptovaluta Fellaz je trenutno na #277. mestu s tržno kapitalizacijo $ 125.52M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 471.87M FLZ. V zadnjih 24 urah se je FLZ trgovalo med $ 0.26181 (najnižje) in $ 0.27529 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 7.031902618598005, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08700985391066055.
V kratkoročni uspešnosti se je FLZ premaknil +0.34% v zadnji uri in -0.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 49.50K.
Tržne informacije Fellaz (FLZ)
No.277
$ 125.52M
$ 49.50K
$ 532.02M
471.87M
2,000,000,000
2,000,000,000
23.59%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Fellaz je $ 125.52M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 49.50K. Obstoječa ponudba FLZ je 471.87M, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 532.02M.
Zgodovina cene Fellaz, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.26181
24H Nizka
$ 0.27529
24H Visoka
$ 0.26181
$ 0.27529
$ 7.031902618598005
$ 0.08700985391066055
+0.34%
-1.69%
-0.54%
-0.54%
Zgodovina cen Fellaz (FLZ) v USD
Sledite spremembam cen Fellaz za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.004561
-1.69%
30 dni
$ -0.03944
-12.92%
60 dni
$ +0.06784
+34.23%
90 dni
$ -0.76399
-74.18%
Današnja sprememba cene Fellaz
Danes je FLZ zabeležil spremembo $ -0.004561 (-1.69%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Fellaz
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.03944 (-12.92%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Fellaz
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FLZ spremenil za $ +0.06784 (+34.23%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Fellaz
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.76399 (-74.18%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Fellaz (FLZ) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Fellaz, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Fellaz?
Several key factors influence Fellaz (FLZ) token prices:
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price through increased visibility.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.
Regulatory News: Crypto regulations and compliance updates create volatility.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.
Community Engagement: Active community support and social media presence impact market perception.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Fellaz?
People want to know Fellaz (FLZ) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points for trades 4. Risk management - Assessing potential losses or gains 5. FOMO/speculation - Fear of missing profitable opportunities drives price checking
Napoved cene za kriptovaluto Fellaz
Napoved cene Fellaz (FLZ) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FLZ v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fellaz (FLZ) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Fellaz lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fellaz v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FLZ za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fellaz.
O Fellaz
FLZ is a digital asset that operates on various blockchain platforms. It serves as a utility token within its ecosystem, providing users with access to a range of services and benefits. FLZ is designed to facilitate transactions within its network, enabling users to participate in activities such as staking, yield farming, and governance voting. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized approach, with the aim of promoting fairness and transparency within its ecosystem. FLZ's role in the crypto space is primarily centered around enhancing the user experience and providing a more streamlined approach to digital asset management.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Fellaz
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Fellaz? Nakup FLZ je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Fellaz. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Fellaz (FLZ).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 471.87M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Fellaz bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Fellaz
Z lastništvom kriptovalute Fellaz se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Fellaz rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fellaz.
Koliko je kriptovaluta Fellaz vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Fellaz je $ 0.26601. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Fellaz še vedno dobra naložba?
Fellaz ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FLZ, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Fellaz?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Fellaz v vrednosti $ 49.50K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Fellaz?
Cena kriptovalute FLZ se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Fellaz v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FLZ.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Fellaz?
Na ceno FLZ vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,494.58
+1.68%
ETH
3,457.52
+4.85%
SOL
161.67
+4.02%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1203
+2.52%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FLZ na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FLZ/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Fellaz gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Fellaz letos rasla?
Cena kriptovalute Fellaz bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Fellaz (FLZ).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:42 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.