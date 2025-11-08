Današnja cena Fellaz

Današnja cena kriptovalute Fellaz (FLZ) v živo je $ 0.26601, s spremembo 1.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLZ v USD je $ 0.26601 na FLZ.

Kriptovaluta Fellaz je trenutno na #277. mestu s tržno kapitalizacijo $ 125.52M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 471.87M FLZ. V zadnjih 24 urah se je FLZ trgovalo med $ 0.26181 (najnižje) in $ 0.27529 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 7.031902618598005, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08700985391066055.

V kratkoročni uspešnosti se je FLZ premaknil +0.34% v zadnji uri in -0.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 49.50K.

Tržne informacije Fellaz (FLZ)

Uvrstitev No.277 Tržna kapitalizacija $ 125.52M$ 125.52M $ 125.52M Volumen (24H) $ 49.50K$ 49.50K $ 49.50K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 532.02M$ 532.02M $ 532.02M Zaloga v obtoku 471.87M 471.87M 471.87M Največja ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Skupna ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Hitrost kroženja 23.59% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Fellaz je $ 125.52M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 49.50K. Obstoječa ponudba FLZ je 471.87M, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 532.02M.