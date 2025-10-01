Tokenomika FLOKI (FLOKI)
Tokenomika in analiza cen FLOKI (FLOKI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FLOKI (FLOKI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o FLOKI (FLOKI)
Meme kovanec s koristnostjo preko NFT iger metaverse, NFT in tržnice s spominki ter platforme za kripto izobraževanje. Navdihnjen z imenom Elona Muska psa in v partnerstvu z njegovim bratom Kimbalom Musk. Cilj FLOKI-ja je postati eno izmed top 10 kripto projektov in vodilno vodilo v sektorju NFT iger.
Poglobljena struktura žetona FLOKI (FLOKI)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov FLOKI. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
Overview
FLOKI is a multi-utility, community-driven token operating on both Ethereum (ERC-20) and Binance Smart Chain (BEP-20). It underpins a broad ecosystem including DeFi (FlokiFi), NFT gaming (Valhalla), a crypto education platform (University of Floki), a trading bot, and a merchandise/NFT marketplace (FlokiPlaces). The tokenomics are designed to be deflationary, utility-driven, and to incentivize long-term holding and ecosystem participation.
1. Issuance Mechanism
|Parameter
|Details
|Token Standard
|ERC-20 (Ethereum), BEP-20 (BSC)
|Total Supply
|20,000,000,000,000 (10T on ETH, 10T on BSC)
|Initial Allocation
|100% vested at TGE (Token Generation Event) to the community
|Distribution
|Past airdrop (V1 to V2 migration), exchange listings, staking rewards
|Deflationary
|Yes, via multiple burn mechanisms (see below)
- No ongoing inflation: All tokens were distributed at launch; no further minting.
- Deflationary supply: Tokens are burned through various mechanisms, reducing circulating supply over time.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Description
|Vesting/Unlocking
|Community
|100% at TGE (June 21, 2021)
|Instant
|Staking
|Users lock tokens for 3-48 months
|Unlocked per user action
|Treasury
|Receives 0.3% DEX tax, 75% of FlokiFi fees
|Used for ecosystem growth
|Burn
|25% of FlokiFi fees, 1% of card fees, penalties
|Burned instantly
- No team or investor allocation: All tokens are community-distributed.
- Staking: Up to 25% of supply is locked in staking contracts for up to 4 years.
3. Usage and Incentive Mechanism
|Use Case
|Details
|Medium of Exchange
|Used for payments in Floki ecosystem (Valhalla, FlokiFi, Floki Card, FlokiPlaces, etc.)
|Staking
|Stake FLOKI to earn TOKEN (TokenFi) rewards; higher APY for longer lockups
|Governance
|Vote in Floki DAO via Snapshot (off-chain)
|Deflationary Utility
|25% of FlokiFi fees and 1% of card fees are used to buy and burn FLOKI
|Penalty Burns
|Early unstaking incurs a penalty (5-20%) that is burned
|Collateral
|Used as collateral in DeFi protocols (e.g., Venus)
|In-Game Utility
|Required to unlock/play characters and buy items in Valhalla
|Education
|Required for premium features in University of Floki
Staking Details
|Staking Duration
|APY (ETH chain)
|Early Unstaking Penalty (Burned)
|3 months
|~11.3%
|5%
|12 months
|~18.1%
|10%
|24 months
|~27.2%
|15%
|48 months
|~36.2%
|20%
- Rewards: Paid in TOKEN (TokenFi), with 56% of TOKEN supply allocated to FLOKI stakers.
- Claiming: Rewards can be claimed anytime; principal unlocks after chosen period.
4. Locking Mechanism
- Staking Lock: Users voluntarily lock FLOKI for 3, 12, 24, or 48 months to earn rewards.
- Penalty for Early Unstaking: If users unstake before the end of the lock period, a penalty (5-20%) is burned.
- Liquidity Lock: DEX liquidity is locked for 265 years on both Ethereum and BSC.
- FlokiFi Locker: Allows users/projects to lock tokens/NFTs for arbitrary durations (up to billions of years), supporting both fungible and non-fungible assets.
5. Unlocking Time
- Staking Unlock: At the end of the selected lock period (3, 12, 24, or 48 months), users can withdraw their staked FLOKI without penalty.
- Early Unstaking: Allowed anytime, but incurs a penalty (burned).
- No vesting cliffs: All tokens were distributed at TGE; no scheduled unlocks for team/investors.
6. Deflationary/Burn Mechanisms
|Mechanism
|Burn Rate/Trigger
|FlokiFi Locker
|25% of all fees used to buy and burn FLOKI
|Floki Card
|1% of prepaid card top-up fees used to burn FLOKI
|Early Unstaking
|5-20% penalty (based on lock duration) burned
|Manual DAO Burns
|Community votes can trigger additional burns
7. Circulating Supply
- As of August 28, 2025: Circulating supply is approximately 9.54 trillion FLOKI.
- Burned Supply: Over 10 trillion FLOKI have been burned since launch.
8. Governance
- Floki DAO: Off-chain Snapshot voting; only four addresses can propose, but all holders can vote.
- Treasury Management: 0.3% DEX tax and 75% of FlokiFi fees go to the treasury for ecosystem development and marketing.
9. Ecosystem Utility
- Valhalla: Play-to-earn NFT metaverse game; FLOKI required for gameplay and in-game purchases.
- FlokiFi: DeFi suite including token/NFT lockers, with fees partially burned.
- University of Floki: Crypto education platform; FLOKI required for premium features.
- Floki Trading Bot: Telegram-based trading bot, with a portion of fees used to buy and burn FLOKI.
- FlokiPlaces: NFT and merchandise marketplace.
10. Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|100% to community at TGE, no further minting
|Allocation
|Community, staking, treasury, burns
|Usage
|Payments, staking, governance, collateral, in-game, education
|Incentives
|Staking rewards (TOKEN), governance, deflationary supply
|Locking
|Staking (3-48 months), liquidity locked 265 years, FlokiFi Locker (arbitrary duration)
|Unlocking
|At end of staking period, or early with penalty
|Deflationary
|Multiple burn mechanisms (fees, penalties, manual burns)
|Circulating Supply
|~9.54T (Aug 2025), declining due to burns
|Governance
|Floki DAO (Snapshot), treasury management
11. Notable Features and Implications
- Deflationary Design: Multiple burn mechanisms ensure a decreasing supply, potentially supporting price appreciation.
- No Team/Investor Vesting: All tokens are community-distributed, reducing centralization risk.
- Long-Term Locking: Up to 25% of supply is locked for up to 4 years, supporting price stability and reducing sell pressure.
- Ecosystem Integration: FLOKI is required for a wide range of products and services, driving real utility.
- DAO Governance: Community-driven decision-making, with treasury funds allocated for growth and adoption.
12. Limitations and Risks
- No On-Chain Vesting: All tokens were distributed at TGE, so there is no ongoing vesting schedule to monitor.
- Penalty Burns: Early unstaking penalties may deter some users from participating in staking.
- DAO Centralization: Only four addresses can propose governance actions, which may limit decentralization.
13. Actionable Insights
- For Holders: Long-term staking offers high APY and supports deflationary supply, but early withdrawal is penalized.
- For Builders: FLOKI’s utility and burn mechanisms can be leveraged for new DeFi, NFT, and gaming integrations.
- For Analysts: Monitor staking participation, burn events, and treasury allocations for insights into supply dynamics and ecosystem growth.
For more details, visit the official Floki Whitepaper and staking portal.
Tokenomika FLOKI (FLOKI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike FLOKI (FLOKI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FLOKI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FLOKI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FLOKI, raziščite ceno žetona FLOKI v živo!
Kako kupiti FLOKI
Želite v svoj portfelj dodati FLOKI (FLOKI)? MEXC podpira različne načine nakupa FLOKI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen FLOKI (FLOKI)
Analiza zgodovine cen FLOKI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene FLOKI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FLOKI? Naša stran za napovedovanje cen FLOKI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite FLOKI (FLOKI)
Znesek
1 FLOKI = 0.00008461 USD