Odkrijte ključne vpoglede v Step App (FITFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Step App (FITFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FITFI, raziščite ceno žetona FITFI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FITFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Step App (FITFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FITFI? Naša stran za napovedovanje cen FITFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen FITFI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati Step App (FITFI)? MEXC podpira različne načine nakupa FITFI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.