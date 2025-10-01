Tokenomika Step App (FITFI)
Tokenomika in analiza cen Step App (FITFI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Step App (FITFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Step App (FITFI)
Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.
Tokenomika Step App (FITFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Step App (FITFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FITFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FITFI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FITFI, raziščite ceno žetona FITFI v živo!
Zgodovina cen Step App (FITFI)
Analiza zgodovine cen FITFI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene FITFI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FITFI? Naša stran za napovedovanje cen FITFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
