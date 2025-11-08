Današnja cena FINANCE

Današnja cena kriptovalute FINANCE (FINANCE) v živo je $ 0.0003491, s spremembo 8.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FINANCE v USD je $ 0.0003491 na FINANCE.

Kriptovaluta FINANCE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FINANCE. V zadnjih 24 urah se je FINANCE trgovalo med $ 0.0003126 (najnižje) in $ 0.0004282 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FINANCE premaknil -0.06% v zadnji uri in -24.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.59K.

Tržne informacije FINANCE (FINANCE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 54.59K$ 54.59K $ 54.59K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

