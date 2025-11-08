BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute FINANCE v živo je 0.0003491 USD. Tržna kapitalizacija FINANCE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FINANCE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute FINANCE v živo je 0.0003491 USD. Tržna kapitalizacija FINANCE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FINANCE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FINANCE

Informacije o ceni FINANCE

Kaj je FINANCE

Tokenomika FINANCE

Napoved cen FINANCE

Zgodovina FINANCE

FINANCE Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute FINANCE v fiat

Spot FINANCE

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

FINANCE Logotip

Cena FINANCE(FINANCE)

Cena 1 FINANCE v USD v živo:

FINANCE (FINANCE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:35 (UTC+8)

Današnja cena FINANCE

Današnja cena kriptovalute FINANCE (FINANCE) v živo je $ 0.0003491, s spremembo 8.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FINANCE v USD je $ 0.0003491 na FINANCE.

Kriptovaluta FINANCE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FINANCE. V zadnjih 24 urah se je FINANCE trgovalo med $ 0.0003126 (najnižje) in $ 0.0004282 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FINANCE premaknil -0.06% v zadnji uri in -24.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.59K.

Tržne informacije FINANCE (FINANCE)

Trenutna tržna kapitalizacija FINANCE je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.59K. Obstoječa ponudba FINANCE je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene FINANCE, USD

Zgodovina cen FINANCE (FINANCE) v USD

Sledite spremembam cen FINANCE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000026098+8.10%
30 dni$ -0.0007089-67.01%
60 dni$ -0.0004509-56.37%
90 dni$ -0.0004509-56.37%
Današnja sprememba cene FINANCE

Danes je FINANCE zabeležil spremembo $ +0.000026098 (+8.10%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene FINANCE

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0007089 (-67.01%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene FINANCE

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FINANCE spremenil za $ -0.0004509 (-56.37%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene FINANCE

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0004509 (-56.37%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen FINANCE (FINANCE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen FINANCE.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto FINANCE

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute FINANCE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute FINANCE?

Several key factors influence FINANCE token prices:

Supply and Demand: Token circulation, burning mechanisms, and market demand directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and overall crypto market trends affect valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user adoption drive long-term value.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Regulatory Environment: Government policies and legal frameworks significantly impact investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and technological improvements influence market perception.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price fluctuations due to concentrated ownership.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute FINANCE?

People want to know FINANCE token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving DeFi market.

Napoved cene za kriptovaluto FINANCE

Napoved cene FINANCE (FINANCE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FINANCE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FINANCE (FINANCE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena FINANCE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FINANCE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FINANCE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute FINANCE.

O FINANCE

FINANCE (FINANCE) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the DeFi ecosystem to facilitate a range of financial transactions and services, including lending, borrowing, and yield farming. FINANCE utilizes an Automated Market Maker (AMM) model, which allows for direct peer-to-peer transactions without the need for intermediaries. The token's supply and issuance model is determined by smart contracts, which are designed to regulate the creation and distribution of tokens based on predefined rules and conditions. As part of the broader DeFi movement, FINANCE aims to democratize access to financial services and create a more inclusive and efficient financial system.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto FINANCE

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto FINANCE? Nakup FINANCE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute FINANCE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute FINANCE (FINANCE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in FINANCE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu FINANCE (FINANCE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto FINANCE

Z lastništvom kriptovalute FINANCE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup FINANCE (FINANCE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

FINANCE Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje FINANCE razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FINANCE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FINANCE?
Če bi kriptovaluta FINANCE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FINANCE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:35 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti FINANCE (FINANCE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti FINANCE

FINANCE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na FINANCE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami FINANCE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte FINANCE (FINANCE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute FINANCE v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
FINANCE/USDT
$0.0003483
$0.0003483$0.0003483
+8.06%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

