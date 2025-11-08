FactualAI Zgodovina cen
Zgodovina cen FactualAI (FCTAI)
Časovno obdobje: 2025-08-08 ~ 2025-11-08
- Dnevno
- Tedensko
- Mesečno
Cena v živo FactualAI
FactualAI se trenutno trguje po ceni 0.00013 USD. Tržna kapitalizacija sredstva je 0.00 USD, 24-urni volumen trgovanja pa 22.59 USD. Več podatkov o FCTAI si oglejte na strani s cenami v realnem času MEXC.
Uporabniki lahko na podlagi statističnih podatkov o cenah v živo analizirajo trenutna tržna gibanja FactualAI ter napovedujejo kratkoročna in dolgoročna gibanja cen. S podatki v realnem času na dosegu roke lahko sprejemate premišljene odločitve in pridobite vpogled v morebitne prihodnje napovedi cen za FactualAI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:53:14 (UTC+8)
Viri FactualAI MEXC
O FactualAI (FCTAI) zgodovini cen
FactualAI Spremljanje zgodovine cen je bistveno orodje za vlagatelje v kriptovalute, ki jim omogoča enostavno sledenje uspešnosti svojih naložb. Ta funkcija ponuja izčrpen pregled FactualAI gibanja cen skozi čas, vključno z začetno vrednostjo, najvišjo in končno ceno ter volumnom trgovanja. Poleg tega ponuja hiter vpogled v dnevne odstotne spremembe, pri čemer poudarja dneve z opaznimi nihanji cen. Predvsem FactualAI je dosegel najvišjo vrednost na - in se povzpel na osupljivih 0 USD. Podatki o cenah, predstavljeni tukaj, izvirajo izključno iz zgodovine trgovanja MEXC, kar zagotavlja zanesljivost in natančnost. Naši pretekli FactualAI podatki o cenah so na voljo v različnih intervalih: 1 dan, 1 teden in 1 mesec, ki zajema meritve odprtega, visokega, nizkega, zaprtega in volumna. Ti podatki so natančno testirani glede doslednosti, popolnosti in točnosti, zaradi česar so idealni za simulacije trgovanja in testiranje za nazaj. Ti nabori podatkov so dostopni za brezplačen prenos in se posodabljajo v realnem času, kar predstavlja dragocen vir za vlagatelje.
FactualAI Uporaba zgodovinskih podatkov v trgovanju
FactualAIPretekli podatki igrajo ključno vlogo pri strategijah trgovanja. Takole se uporabljajo:
1. Tehnična analiza Trgovci izkoriščajo FactualAI zgodovinske podatke za prepoznavanje tržnih trendov in vzorcev. Z uporabo orodij, kot so grafikoni in vizualni pripomočki, zaznavajo vzorce, ki vodijo njihove odločitve o vstopu na trg in izstopu z njega. Učinkovit pristop vključuje shranjevanje FactualAI zgodovinskih podatkov v GridDB in njihovo analizo s Pythonom, uporabo knjižnic, kot je Matplotlib za vizualizacijo, ter Pandas, Numpy in Scipy za analizo podatkov.
2. Napoved cene: Pretekli podatki so ključni pri napovedovanju FactualAI gibanja cen. S preučevanjem preteklih tržnih trendov lahko trgovci opazijo vzorce in napovejo prihodnje tržno vedenje. Podrobni FactualAI pretekli podatki MEXC, ki zagotavljajo vpogled iz minute v minuto v odprte, visoke, nizke in zaprte cene, so ključnega pomena za razvoj in usposabljanje napovednih modelov, s čimer pomagajo pri odločitvah trgovanja na podlagi informacij.
3. Upravljanje tveganj: Dostop do preteklih podatkov omogoča trgovcem, da ocenijo tveganja, povezana z FactualAI naložbami. Pomaga pri razumevanju FactualAI nestanovitnosti, kar vodi k bolj ozaveščenim naložbenim odločitvam.
4. Upravljanje portfelja: Zgodovinski podatki pomagajo pri sledenju uspešnosti naložbe skozi čas. To trgovcem omogoča, da prepoznajo sredstva, ki niso uspešna, in prilagodijo svoje portfelje, da optimizirajo donose.
5. Usposabljanje trgovskih botov: FactualAIPretekle tržne podatke o kriptovaluti OHLC (odprto, visoko, nizko, blizu) je mogoče prenesti za usposabljanje FactualAI botov za trgovanje, katerih cilj je doseči večjo uspešnost na trgu.
Ta orodja in viri trgovcem omogočajo, da se poglobijo v FactualAI zgodovinske podatke, zagotavljajo dragocene vpoglede in potencial za izboljšanje svojih strategij trgovanja.
Zgodovina cen priljubljenih kriptovalut
Pripravili smo seznam podobnih napovedi cen žetonov glede na vaše interese. Preverite zdaj!
Zavrnitev odgovornosti
Ta vsebina vam je na voljo le za informativne namene, ne predstavlja ponudbe ali povabila k ponudbi, niti priporočila MEXC za nakup, prodajo ali držanje katere koli vrednostne papirje, finančnega produkta ali instrumenta, omenjenega v vsebini, in ne predstavlja naložbenega svetovanja, finančnega svetovanja, svetovanja o trgovanju ali kakršnega koli drugega vrste svetovanja. Predstavljeni podatki lahko odražajo cene sredstev, s katerimi se trguje na borzi MEXC ter drugih borzah kriptovalut in platformah za tržne podatke. MEXC lahko zaračuna pristojbine za obdelavo transakcij s kriptovalutami, ki se morda ne odražajo v prikazanih cenah konverzije. MEXC ni odgovoren za morebitne napake ali zamude v vsebini ali za kakršna koli dejanja, izvedena v zvezi s katero koli vsebino.
Preberite in razumite "Uporabniško pogodbo" in "Pravilnik o zasebnosti"