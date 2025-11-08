Današnja cena FactualAI

Današnja cena kriptovalute FactualAI (FCTAI) v živo je $ 0.00013, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FCTAI v USD je $ 0.00013 na FCTAI.

Kriptovaluta FactualAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FCTAI. V zadnjih 24 urah se je FCTAI trgovalo med $ 0.00012 (najnižje) in $ 0.00014 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FCTAI premaknil -7.15% v zadnji uri in +8.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 22.59.

Tržne informacije FactualAI (FCTAI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 22.59$ 22.59 $ 22.59 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija FactualAI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 22.59. Obstoječa ponudba FCTAI je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.30M.