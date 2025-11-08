Današnja cena kriptovalute FactualAI v živo je 0.00013 USD. Tržna kapitalizacija FCTAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FCTAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute FactualAI v živo je 0.00013 USD. Tržna kapitalizacija FCTAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FCTAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute FactualAI (FCTAI) v živo je $ 0.00013, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FCTAI v USD je $ 0.00013 na FCTAI.
Kriptovaluta FactualAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FCTAI. V zadnjih 24 urah se je FCTAI trgovalo med $ 0.00012 (najnižje) in $ 0.00014 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je FCTAI premaknil -7.15% v zadnji uri in +8.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 22.59.
Tržne informacije FactualAI (FCTAI)
--
----
$ 22.59
$ 22.59$ 22.59
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija FactualAI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 22.59. Obstoječa ponudba FCTAI je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.30M.
Zgodovina cene FactualAI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
24H Nizka
$ 0.00014
$ 0.00014$ 0.00014
24H Visoka
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
$ 0.00014
$ 0.00014$ 0.00014
--
----
--
----
-7.15%
0.00%
+8.33%
+8.33%
Zgodovina cen FactualAI (FCTAI) v USD
Sledite spremembam cen FactualAI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
0.00%
30 dni
$ -0.00005
-27.78%
60 dni
$ -0.00102
-88.70%
90 dni
$ -0.01237
-98.96%
Današnja sprememba cene FactualAI
Danes je FCTAI zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene FactualAI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00005 (-27.78%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene FactualAI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FCTAI spremenil za $ -0.00102 (-88.70%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene FactualAI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.01237 (-98.96%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen FactualAI (FCTAI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto FactualAI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute FactualAI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute FactualAI?
FactualAI (FCTAI) prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies 2. Overall crypto market trends and Bitcoin's performance 3. Supply and demand dynamics, including token circulation and trading volume 4. Development progress and technological advancements of the FactualAI platform 5. Partnerships and adoption by businesses or institutions 6. Regulatory news affecting AI or cryptocurrency sectors 7. Competition from other AI-focused blockchain projects 8. General economic conditions and risk appetite for speculative assets
These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrencies.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute FactualAI?
People want to know FactualAI (FCTAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses, compare with other cryptocurrencies, and respond to market volatility quickly.
Napoved cene za kriptovaluto FactualAI
Napoved cene FactualAI (FCTAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FCTAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FactualAI (FCTAI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena FactualAI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FactualAI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FCTAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute FactualAI.
O FactualAI
FCTAI is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate various financial transactions and services on the blockchain, providing a decentralized platform for users to interact with financial applications without the need for traditional intermediaries. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. FCTAI's primary use cases include lending, borrowing, and yield farming, among other DeFi applications. It aims to democratize access to financial services and foster financial inclusion by leveraging the power of blockchain technology.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto FactualAI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto FactualAI? Nakup FCTAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute FactualAI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute FactualAI (FCTAI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in FactualAI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto FactualAI
Z lastništvom kriptovalute FactualAI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
FactualAI is an AI-powered truth verification protocol designed to filter noise from the Web3 ecosystem by transforming unverified market rumors into actionable intelligence. Built on the Binance Smart Chain (BSC), the platform combines real-time blockchain data, social signals, and news feeds with advanced AI credibility scoring models to evaluate the trustworthiness of crypto-related information.
FactualAI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje FactualAI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FactualAI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FactualAI?
Če bi kriptovaluta FactualAI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FactualAI.
Koliko je kriptovaluta FactualAI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute FactualAI je $ 0.00013. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta FactualAI še vedno dobra naložba?
FactualAI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FCTAI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto FactualAI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto FactualAI v vrednosti $ 22.59.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute FactualAI?
Cena kriptovalute FCTAI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute FactualAI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FCTAI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute FactualAI?
Na ceno FCTAI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,272.29
+1.46%
ETH
3,451.31
+4.66%
SOL
161.28
+3.77%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1062
+1.23%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FCTAI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FCTAI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute FactualAI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute FactualAI letos rasla?
Cena kriptovalute FactualAI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute FactualAI (FCTAI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:53 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.