Današnja cena kriptovalute FARMAI v živo je 0.005158 USD. Tržna kapitalizacija FARMAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FARMAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena FARMAI(FARMAI)

Cena 1 FARMAI v USD v živo:

$0.005158
-2.69%1D
USD
FARMAI (FARMAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:39 (UTC+8)

Današnja cena FARMAI

Današnja cena kriptovalute FARMAI (FARMAI) v živo je $ 0.005158, s spremembo 2.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FARMAI v USD je $ 0.005158 na FARMAI.

Kriptovaluta FARMAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FARMAI. V zadnjih 24 urah se je FARMAI trgovalo med $ 0.005155 (najnižje) in $ 0.005843 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FARMAI premaknil -5.08% v zadnji uri in -12.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.41K.

Tržne informacije FARMAI (FARMAI)

$ 5.41K
$ 608.64K
118,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija FARMAI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.41K. Obstoječa ponudba FARMAI je --, skupna ponudba pa znaša 118000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 608.64K.

Zgodovina cene FARMAI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.005155
24H Nizka
$ 0.005843
24H Visoka

$ 0.005155
$ 0.005843
--
--
-5.08%

-2.69%

-12.48%

-12.48%

Zgodovina cen FARMAI (FARMAI) v USD

Sledite spremembam cen FARMAI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00014259-2.69%
30 dni$ +0.002091+68.17%
60 dni$ +0.004019+352.85%
90 dni$ -0.000222-4.13%
Današnja sprememba cene FARMAI

Danes je FARMAI zabeležil spremembo $ -0.00014259 (-2.69%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene FARMAI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.002091 (+68.17%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene FARMAI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FARMAI spremenil za $ +0.004019 (+352.85%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene FARMAI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000222 (-4.13%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen FARMAI (FARMAI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen FARMAI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto FARMAI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute FARMAI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute FARMAI?

FARMAI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FARMAI's value.

Utility & Adoption: The token's use cases within the FARMAI ecosystem and real-world adoption rates.

Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements drive investor interest.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects or platforms.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes impact market perception.

Competition: Performance relative to similar AI and farming-focused blockchain projects.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute FARMAI?

People want to know FARMAI price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on market movements in this emerging AI-focused cryptocurrency project.

Napoved cene za kriptovaluto FARMAI

Napoved cene FARMAI (FARMAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FARMAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FARMAI (FARMAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena FARMAI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FARMAI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FARMAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute FARMAI.

O FARMAI

FarmaTrust (FARMAI) is a blockchain-based global tracking system primarily designed to ensure the authenticity, safety, and efficiency of pharmaceutical products. It leverages blockchain technology, artificial intelligence, and data analysis to eliminate counterfeit drugs and create a secure and transparent pharmaceutical supply chain. The FARMAI token is used within the FarmaTrust ecosystem to facilitate transactions, incentivize participants, and provide access to various services. The project aims to improve public health and patient safety by preventing the distribution of fake medicines, optimizing the supply chain, and enabling the traceability of pharmaceutical products.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto FARMAI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto FARMAI? Nakup FARMAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute FARMAI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute FARMAI (FARMAI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in FARMAI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu FARMAI (FARMAI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto FARMAI

Z lastništvom kriptovalute FARMAI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup FARMAI (FARMAI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je FARMAI (FARMAI)

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

FARMAI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje FARMAI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna FARMAI spletna stran
Raziskovalec blokov

Bela knjiga
Uradna FARMAI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FARMAI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FARMAI?
Če bi kriptovaluta FARMAI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FARMAI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:39 (UTC+8)

