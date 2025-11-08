Današnja cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals v živo je 0.04373 USD. Tržna kapitalizacija FACY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FACY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals v živo je 0.04373 USD. Tržna kapitalizacija FACY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FACY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals (FACY) v živo je $ 0.04373, s spremembo 26.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FACY v USD je $ 0.04373 na FACY.
Kriptovaluta ArAIstotlebyVirtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FACY. V zadnjih 24 urah se je FACY trgovalo med $ 0.03031 (najnižje) in $ 0.05265 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je FACY premaknil -0.19% v zadnji uri in -36.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.22K.
Tržne informacije ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
$ 59.22K
$ 0.00
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija ArAIstotlebyVirtuals je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.22K. Obstoječa ponudba FACY je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene ArAIstotlebyVirtuals, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-0.19%
+26.15%
-36.57%
-36.57%
Zgodovina cen ArAIstotlebyVirtuals (FACY) v USD
Sledite spremembam cen ArAIstotlebyVirtuals za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0090774
+26.15%
30 dni
$ -0.01215
-21.75%
60 dni
$ +0.03373
+337.30%
90 dni
$ +0.03373
+337.30%
Današnja sprememba cene ArAIstotlebyVirtuals
Danes je FACY zabeležil spremembo $ +0.0090774 (+26.15%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene ArAIstotlebyVirtuals
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01215 (-21.75%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene ArAIstotlebyVirtuals
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FACY spremenil za $ +0.03373 (+337.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene ArAIstotlebyVirtuals
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03373 (+337.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ArAIstotlebyVirtuals (FACY) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals?
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform activity, and user growth drive fundamental value.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes can create volatility.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact perception.
Competition: Performance relative to other AI-crypto projects affects positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals?
People want to know FACY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.
Napoved cene za kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals
Napoved cene ArAIstotlebyVirtuals (FACY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FACY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ArAIstotlebyVirtuals (FACY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ArAIstotlebyVirtuals lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
O ArAIstotlebyVirtuals
FACY is a digital asset that operates on a decentralized network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. FACY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability benefits. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. FACY is typically used within its native ecosystem for various transactions and services, including but not limited to, online purchases, remittances, and decentralized finance (DeFi) applications. Its decentralized nature and focus on security and privacy make it a viable alternative to traditional financial systems.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals? Nakup FACY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals (FACY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ArAIstotlebyVirtuals bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals
Z lastništvom kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup ArAIstotlebyVirtuals (FACY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
$FACY is the token of AI Seer’s fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.
ArAIstotlebyVirtuals Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje ArAIstotlebyVirtuals razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ArAIstotlebyVirtuals
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ArAIstotlebyVirtuals?
Če bi kriptovaluta ArAIstotlebyVirtuals rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals.
Koliko je kriptovaluta ArAIstotlebyVirtuals vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals je $ 0.04373. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ArAIstotlebyVirtuals še vedno dobra naložba?
ArAIstotlebyVirtuals ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FACY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals v vrednosti $ 59.22K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals?
Cena kriptovalute FACY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FACY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals?
Na ceno FACY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FACY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FACY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals letos rasla?
Cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals (FACY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:31 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.