Današnja cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals v živo je 0.04373 USD. Tržna kapitalizacija FACY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FACY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FACY

Informacije o ceni FACY

Kaj je FACY

Tokenomika FACY

Napoved cen FACY

Zgodovina FACY

FACY Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute FACY v fiat

Spot FACY

ArAIstotlebyVirtuals Logotip

Cena ArAIstotlebyVirtuals(FACY)

Cena 1 FACY v USD v živo:

$0.04379
$0.04379$0.04379
+26.15%1D
USD
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:31 (UTC+8)

Današnja cena ArAIstotlebyVirtuals

Današnja cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals (FACY) v živo je $ 0.04373, s spremembo 26.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FACY v USD je $ 0.04373 na FACY.

Kriptovaluta ArAIstotlebyVirtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FACY. V zadnjih 24 urah se je FACY trgovalo med $ 0.03031 (najnižje) in $ 0.05265 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FACY premaknil -0.19% v zadnji uri in -36.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.22K.

Tržne informacije ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

--
----

$ 59.22K
$ 59.22K$ 59.22K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija ArAIstotlebyVirtuals je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.22K. Obstoječa ponudba FACY je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene ArAIstotlebyVirtuals, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03031
$ 0.03031$ 0.03031
24H Nizka
$ 0.05265
$ 0.05265$ 0.05265
24H Visoka

$ 0.03031
$ 0.03031$ 0.03031

$ 0.05265
$ 0.05265$ 0.05265

--
----

--
----

-0.19%

+26.15%

-36.57%

-36.57%

Zgodovina cen ArAIstotlebyVirtuals (FACY) v USD

Sledite spremembam cen ArAIstotlebyVirtuals za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0090774+26.15%
30 dni$ -0.01215-21.75%
60 dni$ +0.03373+337.30%
90 dni$ +0.03373+337.30%
Današnja sprememba cene ArAIstotlebyVirtuals

Danes je FACY zabeležil spremembo $ +0.0090774 (+26.15%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ArAIstotlebyVirtuals

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01215 (-21.75%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ArAIstotlebyVirtuals

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FACY spremenil za $ +0.03373 (+337.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ArAIstotlebyVirtuals

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03373 (+337.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ArAIstotlebyVirtuals (FACY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ArAIstotlebyVirtuals.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals?

Several key factors influence FACY token prices:

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.

Project Development: Updates to the AI platform, new features, partnerships, and technological improvements affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor risk appetite influence FACY's value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform activity, and user growth drive fundamental value.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes can create volatility.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact perception.

Competition: Performance relative to other AI-crypto projects affects positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals?

People want to know FACY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.

Napoved cene za kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals

Napoved cene ArAIstotlebyVirtuals (FACY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FACY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ArAIstotlebyVirtuals (FACY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ArAIstotlebyVirtuals lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FACY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals.

O ArAIstotlebyVirtuals

FACY is a digital asset that operates on a decentralized network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. FACY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability benefits. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. FACY is typically used within its native ecosystem for various transactions and services, including but not limited to, online purchases, remittances, and decentralized finance (DeFi) applications. Its decentralized nature and focus on security and privacy make it a viable alternative to traditional financial systems.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals? Nakup FACY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals (FACY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ArAIstotlebyVirtuals bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto ArAIstotlebyVirtuals

Z lastništvom kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ArAIstotlebyVirtuals (FACY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY is the token of AI Seer’s fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.

ArAIstotlebyVirtuals Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ArAIstotlebyVirtuals razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ArAIstotlebyVirtuals

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ArAIstotlebyVirtuals?
Če bi kriptovaluta ArAIstotlebyVirtuals rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals.
Pomembne panožne novosti ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

