Današnja cena ArAIstotlebyVirtuals

Današnja cena kriptovalute ArAIstotlebyVirtuals (FACY) v živo je $ 0.04373, s spremembo 26.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FACY v USD je $ 0.04373 na FACY.

Kriptovaluta ArAIstotlebyVirtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FACY. V zadnjih 24 urah se je FACY trgovalo med $ 0.03031 (najnižje) in $ 0.05265 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FACY premaknil -0.19% v zadnji uri in -36.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.22K.

Tržne informacije ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 59.22K$ 59.22K $ 59.22K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija ArAIstotlebyVirtuals je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.22K. Obstoječa ponudba FACY je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.