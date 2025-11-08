Današnja cena Exotic Markets

Današnja cena kriptovalute Exotic Markets (EXO) v živo je $ 0.563, s spremembo 2.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EXO v USD je $ 0.563 na EXO.

Kriptovaluta Exotic Markets je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- EXO. V zadnjih 24 urah se je EXO trgovalo med $ 0.5511 (najnižje) in $ 0.5995 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je EXO premaknil -1.32% v zadnji uri in -25.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.24K.

Tržne informacije Exotic Markets (EXO)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 55.24K$ 55.24K $ 55.24K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Exotic Markets je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.24K. Obstoječa ponudba EXO je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.