BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Exotic Markets v živo je 0.563 USD. Tržna kapitalizacija EXO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz EXO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Exotic Markets v živo je 0.563 USD. Tržna kapitalizacija EXO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz EXO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o EXO

Informacije o ceni EXO

Kaj je EXO

Tokenomika EXO

Napoved cen EXO

Zgodovina EXO

EXO Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute EXO v fiat

Spot EXO

Terminske pogodbe EXO USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Exotic Markets Logotip

Cena Exotic Markets(EXO)

Cena 1 EXO v USD v živo:

$0.563
$0.563$0.563
-2.66%1D
USD
Exotic Markets (EXO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:53:07 (UTC+8)

Današnja cena Exotic Markets

Današnja cena kriptovalute Exotic Markets (EXO) v živo je $ 0.563, s spremembo 2.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EXO v USD je $ 0.563 na EXO.

Kriptovaluta Exotic Markets je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- EXO. V zadnjih 24 urah se je EXO trgovalo med $ 0.5511 (najnižje) in $ 0.5995 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je EXO premaknil -1.32% v zadnji uri in -25.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.24K.

Tržne informacije Exotic Markets (EXO)

--
----

$ 55.24K
$ 55.24K$ 55.24K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Exotic Markets je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.24K. Obstoječa ponudba EXO je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Exotic Markets, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.5511
$ 0.5511$ 0.5511
24H Nizka
$ 0.5995
$ 0.5995$ 0.5995
24H Visoka

$ 0.5511
$ 0.5511$ 0.5511

$ 0.5995
$ 0.5995$ 0.5995

--
----

--
----

-1.32%

-2.65%

-25.40%

-25.40%

Zgodovina cen Exotic Markets (EXO) v USD

Sledite spremembam cen Exotic Markets za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.015385-2.65%
30 dni$ -2.231-79.85%
60 dni$ -4.437-88.74%
90 dni$ -4.437-88.74%
Današnja sprememba cene Exotic Markets

Danes je EXO zabeležil spremembo $ -0.015385 (-2.65%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Exotic Markets

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -2.231 (-79.85%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Exotic Markets

Če pogled razširimo na 60 dni, se je EXO spremenil za $ -4.437 (-88.74%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Exotic Markets

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -4.437 (-88.74%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Exotic Markets (EXO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Exotic Markets.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Exotic Markets

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Exotic Markets, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Exotic Markets?

EXO token prices are influenced by several key factors:

Supply & Demand: Trading volume and token circulation directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and overall crypto market trends affect valuation.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Exotic Markets?

People want to know Exotic Markets (EXO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps traders identify profit opportunities, assess investment performance, and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Exotic Markets

Napoved cene Exotic Markets (EXO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EXO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Exotic Markets (EXO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Exotic Markets lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Exotic Markets v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EXO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Exotic Markets.

O Exotic Markets

EXO (Exosis) is a multi-purpose blockchain platform designed to provide a variety of services while maintaining a decentralized approach. The platform aims to address the issues of centralization in the cryptocurrency space by offering five services within one platform: a decentralized exchange, a decentralized e-commerce site, an over-the-counter platform, a multiplatform e-wallet, and a coin that is built to withstand inflation. Exosis operates on a proof-of-work consensus mechanism, with its native EXO coin serving as the fuel for transactions and services within the ecosystem. The platform's design allows users to leverage the benefits of different blockchain services while maintaining the principles of decentralization and privacy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Exotic Markets

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Exotic Markets? Nakup EXO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Exotic Markets. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Exotic Markets (EXO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Exotic Markets bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Exotic Markets (EXO)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Exotic Markets

Z lastništvom kriptovalute Exotic Markets se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Exotic Markets (EXO) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Exotic Markets razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Exotic Markets

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Exotic Markets?
Če bi kriptovaluta Exotic Markets rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Exotic Markets.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:53:07 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Exotic Markets (EXO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Exotic Markets

EXO USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na EXO z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami EXO USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Exotic Markets (EXO) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Exotic Markets v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
EXO/USDT
$0.563
$0.563$0.563
-2.76%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.1700
$1.1700$1.1700

+2,240.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004207
$0.00004207$0.00004207

+741.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000023247
$0.000023247$0.000023247

+287.45%

Flux

Flux

FLUX

$0.22704
$0.22704$0.22704

+107.66%

0G

0G

0G

$1.561
$1.561$1.561

+49.52%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz EXO v USD

Znesek

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 0.563 USD