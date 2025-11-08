BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute EchoVerse v živo je 0.0000003 USD. Tržna kapitalizacija EVSE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz EVSE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

EchoVerse Logotip

Cena EchoVerse(EVSE)

Cena 1 EVSE v USD v živo:

$0.0000003
$0.0000003$0.0000003
0.00%1D
USD
EchoVerse (EVSE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:24 (UTC+8)

Današnja cena EchoVerse

Današnja cena kriptovalute EchoVerse (EVSE) v živo je $ 0.0000003, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EVSE v USD je $ 0.0000003 na EVSE.

Kriptovaluta EchoVerse je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- EVSE. V zadnjih 24 urah se je EVSE trgovalo med $ 0.0000003 (najnižje) in $ 0.0000003 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je EVSE premaknil 0.00% v zadnji uri in -75.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.09.

Tržne informacije EchoVerse (EVSE)

--
----

$ 70.09
$ 70.09$ 70.09

$ 3.00K
$ 3.00K$ 3.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija EchoVerse je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.09. Obstoječa ponudba EVSE je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.00K.

Zgodovina cene EchoVerse, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
24H Nizka
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
24H Visoka

$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003

$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-75.00%

-75.00%

Zgodovina cen EchoVerse (EVSE) v USD

Sledite spremembam cen EchoVerse za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 00.00%
30 dni$ -0.0004017-99.93%
60 dni$ -0.0249997-100.00%
90 dni$ -0.0249997-100.00%
Današnja sprememba cene EchoVerse

Danes je EVSE zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene EchoVerse

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0004017 (-99.93%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene EchoVerse

Če pogled razširimo na 60 dni, se je EVSE spremenil za $ -0.0249997 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene EchoVerse

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0249997 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen EchoVerse (EVSE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen EchoVerse.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto EchoVerse

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute EchoVerse, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute EchoVerse?

EchoVerse (EVSE) price is influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and market demand directly impact price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user engagement drive value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and news affect EVSE pricing.

Development Progress: Technology updates, partnerships, and roadmap milestones influence investor perception.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute EchoVerse?

People want to know EchoVerse (EVSE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto EchoVerse

Napoved cene EchoVerse (EVSE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EVSE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen EchoVerse (EVSE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena EchoVerse lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute EchoVerse v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EVSE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute EchoVerse.

O EchoVerse

EVSE is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and build decentralized applications (dApps). The primary purpose of EVSE is to facilitate and enhance the efficiency of transactions within its network, thereby fostering a more secure and transparent financial ecosystem. It employs a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's supply model is designed to be deflationary, with a capped total supply to maintain its value. Typical uses of EVSE include facilitating transactions within its network, executing smart contracts, and powering dApps built on its platform.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto EchoVerse

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto EchoVerse? Nakup EVSE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute EchoVerse. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute EchoVerse (EVSE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in EchoVerse bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu EchoVerse (EVSE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto EchoVerse

Z lastništvom kriptovalute EchoVerse se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup EchoVerse (EVSE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je EchoVerse (EVSE)

EchoVerse is an intelligent voice platform built for Web3, aiming to make communication in the digital world more humane and immersive.

EchoVerse Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje EchoVerse razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna EchoVerse spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o EchoVerse

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta EchoVerse?
Če bi kriptovaluta EchoVerse rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute EchoVerse.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:24 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti EchoVerse (EVSE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

