Tokenomika Euler Finance (EUL)

Odkrijte ključne vpoglede v Euler Finance (EUL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:28:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Euler Finance (EUL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Euler Finance (EUL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 184.15M
$ 184.15M
Skupna ponudba:
$ 27.18M
$ 27.18M
Razpoložljivi obtok:
$ 19.82M
$ 19.82M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 252.61M
$ 252.61M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 16.985
$ 16.985
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1.4404454386373047
$ 1.4404454386373047
Trenutna cena:
$ 9.293
$ 9.293

Informacije o Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Uradna spletna stran:
https://www.euler.finance/
Bela knjiga:
https://docs.euler.finance/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b

Tokenomika Euler Finance (EUL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Euler Finance (EUL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov EUL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EUL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EUL, raziščite ceno žetona EUL v živo!

Kako kupiti EUL

Želite v svoj portfelj dodati Euler Finance (EUL)? MEXC podpira različne načine nakupa EUL, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Euler Finance (EUL)

Analiza zgodovine cen EUL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene EUL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EUL? Naša stran za napovedovanje cen EUL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti