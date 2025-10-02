Tokenomika Electroneum (ETN)
Tokenomika in analiza cen Electroneum (ETN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Electroneum (ETN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Electroneum (ETN)
Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.
Tokenomika Electroneum (ETN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Electroneum (ETN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ETN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ETN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ETN, raziščite ceno žetona ETN v živo!
Zgodovina cen Electroneum (ETN)
Analiza zgodovine cen ETN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene ETN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ETN? Naša stran za napovedovanje cen ETN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
