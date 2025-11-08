Današnja cena kriptovalute Etherex v živo je 0.107 USD. Tržna kapitalizacija ETHEREX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ETHEREX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Etherex v živo je 0.107 USD. Tržna kapitalizacija ETHEREX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ETHEREX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Etherex (ETHEREX) v živo je $ 0.107, s spremembo 3.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ETHEREX v USD je $ 0.107 na ETHEREX.
Kriptovaluta Etherex je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ETHEREX. V zadnjih 24 urah se je ETHEREX trgovalo med $ 0.0967 (najnižje) in $ 0.1169 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ETHEREX premaknil -0.19% v zadnji uri in -24.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.72K.
Tržne informacije Etherex (ETHEREX)
$ 53.72K
$ 37.45M
350,000,000
LINEA
Trenutna tržna kapitalizacija Etherex je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.72K. Obstoječa ponudba ETHEREX je --, skupna ponudba pa znaša 350000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.45M.
Zgodovina cene Etherex, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0967
24H Nizka
$ 0.1169
24H Visoka
$ 0.0967
$ 0.1169
-0.19%
+3.08%
-24.60%
-24.60%
Zgodovina cen Etherex (ETHEREX) v USD
Sledite spremembam cen Etherex za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.003197
+3.08%
30 dni
$ -0.2377
-68.96%
60 dni
$ -0.458
-81.07%
90 dni
$ -0.3358
-75.84%
Današnja sprememba cene Etherex
Danes je ETHEREX zabeležil spremembo $ +0.003197 (+3.08%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Etherex
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2377 (-68.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Etherex
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ETHEREX spremenil za $ -0.458 (-81.07%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Etherex
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.3358 (-75.84%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Etherex (ETHEREX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Etherex
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Etherex, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Etherex?
Several key factors influence Etherex (ETHEREX) prices:
Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption directly affect price movements.
Technology Updates: Platform developments, smart contract improvements, and new features can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and legal frameworks surrounding cryptocurrencies influence investor behavior.
Bitcoin Performance: As the leading cryptocurrency, Bitcoin's price movements often correlate with altcoin prices including ETHEREX.
Exchange Listings: New exchange partnerships and trading pair additions can increase accessibility and demand.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth impact market perception.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.
Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative platforms influences relative positioning.
Liquidity: Available trading pairs and market depth affect price stability and volatility patterns.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Etherex?
People want to know Etherex price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, market trend analysis, and risk management. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and determine optimal entry/exit points.
Napoved cene za kriptovaluto Etherex
Napoved cene Etherex (ETHEREX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ETHEREX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Etherex (ETHEREX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Etherex lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Etherex v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ETHEREX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Etherex.
O Etherex
ETHEREX is a decentralized cryptocurrency that operates on a unique blockchain platform. The primary role of ETHEREX is to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It employs a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain. Furthermore, ETHEREX also supports the development and execution of smart contracts, providing a versatile platform for a wide range of decentralized applications. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time. The ETHEREX ecosystem is designed to be open and inclusive, fostering innovation and growth in the decentralized finance (DeFi) sector.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Etherex
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Etherex? Nakup ETHEREX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Etherex. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Etherex (ETHEREX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Etherex bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Etherex
Z lastništvom kriptovalute Etherex se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.
Etherex Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Etherex razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Etherex?
Če bi kriptovaluta Etherex rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Etherex.
Koliko je kriptovaluta Etherex vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Etherex je $ 0.107. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Etherex še vedno dobra naložba?
Etherex ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ETHEREX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Etherex?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Etherex v vrednosti $ 53.72K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Etherex?
Cena kriptovalute ETHEREX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Etherex v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ETHEREX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Etherex?
Na ceno ETHEREX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,268.67
+1.45%
ETH
3,451.55
+4.67%
SOL
161.27
+3.77%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1069
+1.29%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ETHEREX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ETHEREX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Etherex gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Etherex letos rasla?
Cena kriptovalute Etherex bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Etherex (ETHEREX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:03 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Etherex (ETHEREX)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.