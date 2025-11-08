BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Etherex v živo je 0.107 USD. Tržna kapitalizacija ETHEREX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ETHEREX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Etherex (ETHEREX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:03 (UTC+8)

Današnja cena Etherex

Današnja cena kriptovalute Etherex (ETHEREX) v živo je $ 0.107, s spremembo 3.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ETHEREX v USD je $ 0.107 na ETHEREX.

Kriptovaluta Etherex je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ETHEREX. V zadnjih 24 urah se je ETHEREX trgovalo med $ 0.0967 (najnižje) in $ 0.1169 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ETHEREX premaknil -0.19% v zadnji uri in -24.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.72K.

Tržne informacije Etherex (ETHEREX)

--
----

$ 53.72K
$ 53.72K$ 53.72K

$ 37.45M
$ 37.45M$ 37.45M

--
----

350,000,000
350,000,000 350,000,000

LINEA

Trenutna tržna kapitalizacija Etherex je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.72K. Obstoječa ponudba ETHEREX je --, skupna ponudba pa znaša 350000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.45M.

Zgodovina cene Etherex, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0967
$ 0.0967$ 0.0967
24H Nizka
$ 0.1169
$ 0.1169$ 0.1169
24H Visoka

$ 0.0967
$ 0.0967$ 0.0967

$ 0.1169
$ 0.1169$ 0.1169

--
----

--
----

-0.19%

+3.08%

-24.60%

-24.60%

Zgodovina cen Etherex (ETHEREX) v USD

Sledite spremembam cen Etherex za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.003197+3.08%
30 dni$ -0.2377-68.96%
60 dni$ -0.458-81.07%
90 dni$ -0.3358-75.84%
Današnja sprememba cene Etherex

Danes je ETHEREX zabeležil spremembo $ +0.003197 (+3.08%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Etherex

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2377 (-68.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Etherex

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ETHEREX spremenil za $ -0.458 (-81.07%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Etherex

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.3358 (-75.84%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Etherex (ETHEREX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Etherex.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Etherex

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Etherex, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Etherex?

Several key factors influence Etherex (ETHEREX) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ETHEREX pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, smart contract improvements, and new features can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks surrounding cryptocurrencies influence investor behavior.

Bitcoin Performance: As the leading cryptocurrency, Bitcoin's price movements often correlate with altcoin prices including ETHEREX.

Exchange Listings: New exchange partnerships and trading pair additions can increase accessibility and demand.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth impact market perception.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.

Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative platforms influences relative positioning.

Liquidity: Available trading pairs and market depth affect price stability and volatility patterns.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Etherex?

People want to know Etherex price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, market trend analysis, and risk management. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and determine optimal entry/exit points.

Napoved cene za kriptovaluto Etherex

Napoved cene Etherex (ETHEREX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ETHEREX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Etherex (ETHEREX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Etherex lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Etherex

ETHEREX is a decentralized cryptocurrency that operates on a unique blockchain platform. The primary role of ETHEREX is to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It employs a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain. Furthermore, ETHEREX also supports the development and execution of smart contracts, providing a versatile platform for a wide range of decentralized applications. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time. The ETHEREX ecosystem is designed to be open and inclusive, fostering innovation and growth in the decentralized finance (DeFi) sector.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Etherex

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Etherex? Nakup ETHEREX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Etherex. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Etherex (ETHEREX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Etherex bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Etherex

Z lastništvom kriptovalute Etherex se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je Etherex (ETHEREX)

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Etherex Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Etherex razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Etherex spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Etherex

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Etherex?
Če bi kriptovaluta Etherex rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Etherex.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:03 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Etherex (ETHEREX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Etherex

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

