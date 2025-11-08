Današnja cena Etherex

Današnja cena kriptovalute Etherex (ETHEREX) v živo je $ 0.107, s spremembo 3.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ETHEREX v USD je $ 0.107 na ETHEREX.

Kriptovaluta Etherex je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ETHEREX. V zadnjih 24 urah se je ETHEREX trgovalo med $ 0.0967 (najnižje) in $ 0.1169 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ETHEREX premaknil -0.19% v zadnji uri in -24.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.72K.

Tržne informacije Etherex (ETHEREX)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 53.72K$ 53.72K $ 53.72K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 37.45M$ 37.45M $ 37.45M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Javna veriga blokov LINEA

Trenutna tržna kapitalizacija Etherex je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.72K. Obstoječa ponudba ETHEREX je --, skupna ponudba pa znaša 350000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.45M.