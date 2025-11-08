Današnja cena kriptovalute Etarn v živo je 0.01418 USD. Tržna kapitalizacija ETAN je 824,455.7579 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ETAN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Etarn v živo je 0.01418 USD. Tržna kapitalizacija ETAN je 824,455.7579 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ETAN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Etarn (ETAN) v živo je $ 0.01418, s spremembo 15.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ETAN v USD je $ 0.01418 na ETAN.
Kriptovaluta Etarn je trenutno na #1589. mestu s tržno kapitalizacijo $ 824.46K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 58.14M ETAN. V zadnjih 24 urah se je ETAN trgovalo med $ 0.01181 (najnižje) in $ 0.01425 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09926169822293524, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.06178386169721456.
V kratkoročni uspešnosti se je ETAN premaknil +8.99% v zadnji uri in +13.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 139.43K.
Tržne informacije Etarn (ETAN)
No.1589
$ 824.46K
$ 139.43K
$ 14.18M
58.14M
1,000,000,000
1,000,000,000
5.81%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Etarn je $ 824.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 139.43K. Obstoječa ponudba ETAN je 58.14M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.18M.
Zgodovina cene Etarn, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01181
24H Nizka
$ 0.01425
24H Visoka
$ 0.01181
$ 0.01425
$ 0.09926169822293524
$ 0.06178386169721456
+8.99%
+15.25%
+13.89%
+13.89%
Zgodovina cen Etarn (ETAN) v USD
Sledite spremembam cen Etarn za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.001879
+15.25%
30 dni
$ -0.05765
-80.26%
60 dni
$ -0.03582
-71.64%
90 dni
$ -0.03582
-71.64%
Današnja sprememba cene Etarn
Danes je ETAN zabeležil spremembo $ +0.001879 (+15.25%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Etarn
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05765 (-80.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Etarn
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ETAN spremenil za $ -0.03582 (-71.64%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Etarn
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.03582 (-71.64%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Etarn (ETAN) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Etarn, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Etarn?
Several key factors influence Etarn (ETAN) prices:
Technology Updates: Platform developments, partnerships, and roadmap progress can drive price movements.
Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets influence investor decisions.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, ETAN often follows Bitcoin's price trends.
Exchange Listings: New exchange additions typically increase liquidity and accessibility.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact market perception.
Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption rates affect long-term value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Etarn?
People want to know Etarn (ETAN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Etarn
Napoved cene Etarn (ETAN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ETAN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Etarn (ETAN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Etarn lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Etarn v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ETAN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Etarn.
O Etarn
ETAN is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. ETAN employs a consensus mechanism that ensures transactions are validated in a secure and efficient manner. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the token. Typical uses of ETAN include secure online transactions, data protection, and as a medium of exchange within its ecosystem. The asset's underlying technology also allows for the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy their own projects.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Etarn
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Etarn? Nakup ETAN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Etarn. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Etarn (ETAN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 58.14M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Etarn bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Etarn
Z lastništvom kriptovalute Etarn se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Etarn rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Etarn.
Koliko je kriptovaluta Etarn vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Etarn je $ 0.01418. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Etarn še vedno dobra naložba?
Etarn ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ETAN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Etarn?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Etarn v vrednosti $ 139.43K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Etarn?
Cena kriptovalute ETAN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Etarn v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ETAN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Etarn?
Na ceno ETAN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,293.02
+1.48%
ETH
3,452.12
+4.68%
SOL
161.3
+3.78%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1058
+1.19%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ETAN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ETAN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Etarn gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Etarn letos rasla?
Cena kriptovalute Etarn bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Etarn (ETAN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:56 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.