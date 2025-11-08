Današnja cena Etarn

Današnja cena kriptovalute Etarn (ETAN) v živo je $ 0.01418, s spremembo 15.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ETAN v USD je $ 0.01418 na ETAN.

Kriptovaluta Etarn je trenutno na #1589. mestu s tržno kapitalizacijo $ 824.46K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 58.14M ETAN. V zadnjih 24 urah se je ETAN trgovalo med $ 0.01181 (najnižje) in $ 0.01425 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09926169822293524, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.06178386169721456.

V kratkoročni uspešnosti se je ETAN premaknil +8.99% v zadnji uri in +13.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 139.43K.

Tržne informacije Etarn (ETAN)

Uvrstitev No.1589 Tržna kapitalizacija $ 824.46K$ 824.46K $ 824.46K Volumen (24H) $ 139.43K$ 139.43K $ 139.43K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.18M$ 14.18M $ 14.18M Zaloga v obtoku 58.14M 58.14M 58.14M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 5.81% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Etarn je $ 824.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 139.43K. Obstoječa ponudba ETAN je 58.14M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.18M.