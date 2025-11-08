BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Etarn v živo je 0.01418 USD. Tržna kapitalizacija ETAN je 824,455.7579 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ETAN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Etarn(ETAN)

Cena 1 ETAN v USD v živo:

$0.0142
+15.25%1D
USD
USD
Etarn (ETAN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:56 (UTC+8)

Današnja cena Etarn

Današnja cena kriptovalute Etarn (ETAN) v živo je $ 0.01418, s spremembo 15.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ETAN v USD je $ 0.01418 na ETAN.

Kriptovaluta Etarn je trenutno na #1589. mestu s tržno kapitalizacijo $ 824.46K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 58.14M ETAN. V zadnjih 24 urah se je ETAN trgovalo med $ 0.01181 (najnižje) in $ 0.01425 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09926169822293524, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.06178386169721456.

V kratkoročni uspešnosti se je ETAN premaknil +8.99% v zadnji uri in +13.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 139.43K.

Tržne informacije Etarn (ETAN)

No.1589

$ 824.46K
Tržna kapitalizacija

$ 139.43K
24-urni volumen trgovanja

$ 14.18M
$ 14.18M$ 14.18M

58.14M
Obstoječa ponudba

1,000,000,000
Skupna ponudba

1,000,000,000
Največja ponudba

5.81%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Etarn je $ 824.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 139.43K. Obstoječa ponudba ETAN je 58.14M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.18M.

Zgodovina cene Etarn, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01181
24H Nizka
24H Nizka
$ 0.01425
24H Visoka
24H Visoka

$ 0.01181
$ 0.01181$ 0.01181

$ 0.01425
$ 0.01425$ 0.01425

$ 0.09926169822293524
Najvišja vrednost vseh časov

$ 0.06178386169721456
Najnižja vrednost vseh časov

+8.99%

+15.25%

+13.89%

+13.89%

Zgodovina cen Etarn (ETAN) v USD

Sledite spremembam cen Etarn za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.001879+15.25%
30 dni$ -0.05765-80.26%
60 dni$ -0.03582-71.64%
90 dni$ -0.03582-71.64%
Današnja sprememba cene Etarn

Danes je ETAN zabeležil spremembo $ +0.001879 (+15.25%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Etarn

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05765 (-80.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Etarn

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ETAN spremenil za $ -0.03582 (-71.64%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Etarn

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.03582 (-71.64%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Etarn (ETAN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Etarn.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Etarn

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Etarn, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Etarn?

Several key factors influence Etarn (ETAN) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ETAN pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and roadmap progress can drive price movements.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets influence investor decisions.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, ETAN often follows Bitcoin's price trends.

Exchange Listings: New exchange additions typically increase liquidity and accessibility.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact market perception.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption rates affect long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Etarn?

People want to know Etarn (ETAN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Etarn

Napoved cene Etarn (ETAN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ETAN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Etarn (ETAN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Etarn lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Etarn v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ETAN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Etarn.

O Etarn

ETAN is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. ETAN employs a consensus mechanism that ensures transactions are validated in a secure and efficient manner. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the token. Typical uses of ETAN include secure online transactions, data protection, and as a medium of exchange within its ecosystem. The asset's underlying technology also allows for the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy their own projects.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Etarn

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Etarn? Nakup ETAN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Etarn. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Etarn (ETAN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 58.14M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Etarn bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Etarn

Z lastništvom kriptovalute Etarn se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Etarn (ETAN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Kaj je Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Etarn razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Etarn spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Etarn

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Etarn?
Če bi kriptovaluta Etarn rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Etarn.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:56 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

