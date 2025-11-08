Današnja cena kriptovalute Egg Smash v živo je 0.00000084 USD. Tržna kapitalizacija EGSM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz EGSM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Egg Smash v živo je 0.00000084 USD. Tržna kapitalizacija EGSM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz EGSM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Egg Smash (EGSM) v živo je $ 0.00000084, s spremembo 6.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EGSM v USD je $ 0.00000084 na EGSM.
Kriptovaluta Egg Smash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- EGSM. V zadnjih 24 urah se je EGSM trgovalo med $ 0.00000078 (najnižje) in $ 0.00000099 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je EGSM premaknil -3.45% v zadnji uri in +27.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.64K.
Tržne informacije Egg Smash (EGSM)
$ 1.64K
$ 8.40K
10,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Egg Smash je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.64K. Obstoječa ponudba EGSM je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.40K.
Zgodovina cene Egg Smash, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000078
24H Nizka
$ 0.00000099
24H Visoka
$ 0.00000078
$ 0.00000099
-3.45%
+6.32%
+27.27%
+27.27%
Zgodovina cen Egg Smash (EGSM) v USD
Sledite spremembam cen Egg Smash za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000000499
+6.32%
30 dni
$ -0.00000098
-53.85%
60 dni
$ -0.00000176
-67.70%
90 dni
$ -0.00099916
-99.92%
Današnja sprememba cene Egg Smash
Danes je EGSM zabeležil spremembo $ +0.0000000499 (+6.32%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Egg Smash
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00000098 (-53.85%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Egg Smash
Če pogled razširimo na 60 dni, se je EGSM spremenil za $ -0.00000176 (-67.70%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Egg Smash
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00099916 (-99.92%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Egg Smash (EGSM) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Egg Smash
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Egg Smash, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Egg Smash?
Several key factors influence Egg Smash (EGSM) token prices:
Trading Volume: Liquidity levels on exchanges impact price stability and volatility.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost token demand.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor sentiment.
Competition: Performance of similar gaming tokens influences relative positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Egg Smash?
People want to know Egg Smash (EGSM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Egg Smash
Napoved cene Egg Smash (EGSM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EGSM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Egg Smash (EGSM) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Egg Smash lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Egg Smash v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EGSM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Egg Smash.
O Egg Smash
EGSM is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, it is designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, providing a means of exchange between users. The token's primary role is to enable seamless transactions, fostering a more efficient and decentralized network. Its issuance and supply model follow the standard protocols of the Ethereum blockchain, ensuring transparency and security. The EGSM token is typically used within its native platform, contributing to the overall functionality and utility of the system. It is part of the broader trend towards decentralized finance and the use of blockchain technology to create more efficient and inclusive financial systems.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Egg Smash
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Egg Smash? Nakup EGSM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Egg Smash. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Egg Smash (EGSM).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Egg Smash bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Egg Smash
Z lastništvom kriptovalute Egg Smash se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Egg Smash
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Egg Smash?
Če bi kriptovaluta Egg Smash rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Egg Smash.
Koliko je kriptovaluta Egg Smash vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Egg Smash je $ 0.00000084. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Egg Smash še vedno dobra naložba?
Egg Smash ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v EGSM, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Egg Smash?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Egg Smash v vrednosti $ 1.64K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Egg Smash?
Cena kriptovalute EGSM se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Egg Smash v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena EGSM.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Egg Smash?
Na ceno EGSM vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,277.6
+1.46%
ETH
3,450.37
+4.63%
SOL
161.25
+3.75%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1032
+0.96%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za EGSM na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par EGSM/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Egg Smash gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Egg Smash letos rasla?
Cena kriptovalute Egg Smash bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Egg Smash (EGSM).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:12 (UTC+8)
