Današnja cena kriptovalute Egg Smash v živo je 0.00000084 USD. Tržna kapitalizacija EGSM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz EGSM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Egg Smash v živo je 0.00000084 USD. Tržna kapitalizacija EGSM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz EGSM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.00000084
+6.32%1D
Egg Smash (EGSM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:12 (UTC+8)

Današnja cena Egg Smash

Današnja cena kriptovalute Egg Smash (EGSM) v živo je $ 0.00000084, s spremembo 6.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EGSM v USD je $ 0.00000084 na EGSM.

Kriptovaluta Egg Smash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- EGSM. V zadnjih 24 urah se je EGSM trgovalo med $ 0.00000078 (najnižje) in $ 0.00000099 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je EGSM premaknil -3.45% v zadnji uri in +27.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.64K.

Tržne informacije Egg Smash (EGSM)

--
$ 1.64K
$ 8.40K
--
10,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Egg Smash je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.64K. Obstoječa ponudba EGSM je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.40K.

Zgodovina cene Egg Smash, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000078
24H Nizka
$ 0.00000099
24H Visoka

$ 0.00000078
$ 0.00000099
--
--
-3.45%

+6.32%

+27.27%

+27.27%

Zgodovina cen Egg Smash (EGSM) v USD

Sledite spremembam cen Egg Smash za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000000499+6.32%
30 dni$ -0.00000098-53.85%
60 dni$ -0.00000176-67.70%
90 dni$ -0.00099916-99.92%
Današnja sprememba cene Egg Smash

Danes je EGSM zabeležil spremembo $ +0.0000000499 (+6.32%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Egg Smash

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00000098 (-53.85%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Egg Smash

Če pogled razširimo na 60 dni, se je EGSM spremenil za $ -0.00000176 (-67.70%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Egg Smash

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00099916 (-99.92%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Egg Smash (EGSM) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Egg Smash.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Egg Smash

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Egg Smash, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Egg Smash?

Several key factors influence Egg Smash (EGSM) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact EGSM valuations.

Game Adoption: Player base growth and in-game activity drive demand for EGSM tokens.

Utility & Features: Token use cases within the game ecosystem affect its perceived value.

Supply Mechanics: Token distribution, burning mechanisms, and circulation supply influence price dynamics.

Trading Volume: Liquidity levels on exchanges impact price stability and volatility.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost token demand.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor sentiment.

Competition: Performance of similar gaming tokens influences relative positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Egg Smash?

People want to know Egg Smash (EGSM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Egg Smash

Napoved cene Egg Smash (EGSM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EGSM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Egg Smash (EGSM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Egg Smash lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Egg Smash v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EGSM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Egg Smash.

O Egg Smash

EGSM is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, it is designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, providing a means of exchange between users. The token's primary role is to enable seamless transactions, fostering a more efficient and decentralized network. Its issuance and supply model follow the standard protocols of the Ethereum blockchain, ensuring transparency and security. The EGSM token is typically used within its native platform, contributing to the overall functionality and utility of the system. It is part of the broader trend towards decentralized finance and the use of blockchain technology to create more efficient and inclusive financial systems.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Egg Smash

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Egg Smash? Nakup EGSM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Egg Smash. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Egg Smash (EGSM).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Egg Smash bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Egg Smash

Z lastništvom kriptovalute Egg Smash se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Egg Smash (EGSM) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Egg Smash razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Egg Smash spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Egg Smash

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Egg Smash?
Če bi kriptovaluta Egg Smash rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Egg Smash.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:12 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Egg Smash (EGSM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
EGSM/USDT
$0.00000084
$0.00000084$0.00000084
+6.32%
0.00% (USDT)

