Današnja cena Egg Smash

Današnja cena kriptovalute Egg Smash (EGSM) v živo je $ 0.00000084, s spremembo 6.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EGSM v USD je $ 0.00000084 na EGSM.

Kriptovaluta Egg Smash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- EGSM. V zadnjih 24 urah se je EGSM trgovalo med $ 0.00000078 (najnižje) in $ 0.00000099 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je EGSM premaknil -3.45% v zadnji uri in +27.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.64K.

Tržne informacije Egg Smash (EGSM)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 1.64K$ 1.64K $ 1.64K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Egg Smash je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.64K. Obstoječa ponudba EGSM je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.40K.