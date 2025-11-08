Današnja cena kriptovalute EtherFloki v živo je 0.0000003417 USD. Tržna kapitalizacija EFLOKI je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EFLOKI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute EtherFloki v živo je 0.0000003417 USD. Tržna kapitalizacija EFLOKI je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EFLOKI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta EtherFloki je trenutno na #4561. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 EFLOKI. V zadnjih 24 urah se je EFLOKI trgovalo med $ 0.0000003408 (najnižje) in $ 0.000000343 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000016875718926705, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000340837427958.
V kratkoročni uspešnosti se je EFLOKI premaknil 0.00% v zadnji uri in -17.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.25K.
Tržne informacije EtherFloki (EFLOKI)
No.4561
$ 0.00
$ 53.25K
$ 341.70K
0.00
1,000,000,000,000
500,000,000,000
0.00%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija EtherFloki je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.25K. Obstoječa ponudba EFLOKI je 0.00, skupna ponudba pa znaša 500000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 341.70K.
Zgodovina cene EtherFloki, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000003408
24H Nizka
$ 0.000000343
24H Visoka
$ 0.0000003408
$ 0.000000343
$ 0.000016875718926705
$ 0.000000340837427958
0.00%
-0.05%
-17.61%
-17.61%
Zgodovina cen EtherFloki (EFLOKI) v USD
Sledite spremembam cen EtherFloki za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000000000171
-0.05%
30 dni
$ -0.000000168
-32.97%
60 dni
$ -0.0000017583
-83.73%
90 dni
$ -0.0000056583
-94.31%
Današnja sprememba cene EtherFloki
Danes je EFLOKI zabeležil spremembo $ -0.000000000171 (-0.05%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene EtherFloki
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000168 (-32.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene EtherFloki
Če pogled razširimo na 60 dni, se je EFLOKI spremenil za $ -0.0000017583 (-83.73%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene EtherFloki
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0000056583 (-94.31%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen EtherFloki (EFLOKI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto EtherFloki
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute EtherFloki, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute EtherFloki?
EtherFloki (EFLOKI) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor speculation drive significant price volatility. Social media hype, celebrity endorsements, and community engagement heavily impact meme coin valuations.
Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volumes typically reduce volatility while low liquidity can cause dramatic price swings.
Broader cryptocurrency market trends influence EFLOKI, as altcoins often follow Bitcoin and Ethereum movements.
Project developments, partnerships, and utility announcements can create positive price momentum.
Whale activity and large holder movements significantly impact prices due to relatively smaller market caps.
Regulatory news and exchange listings also affect accessibility and demand for the token.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute EtherFloki?
People want to know EtherFloki (EFLOKI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto EtherFloki
Napoved cene EtherFloki (EFLOKI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EFLOKI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen EtherFloki (EFLOKI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena EtherFloki lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute EtherFloki v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EFLOKI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute EtherFloki.
O EtherFloki
EFLOKI is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is a decentralized finance (DeFi) token that is part of the broader ecosystem of tokens inspired by the Shiba Inu-themed cryptocurrency, Dogecoin. The primary purpose of EFLOKI is to offer a democratized, community-driven digital asset that allows for peer-to-peer transactions. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is a more energy-efficient alternative to the traditional proof-of-work model. The token's supply is predetermined and deflationary, with a portion of each transaction being burned to reduce the overall supply over time. This token is typically used within its own ecosystem for transactions, staking, and participating in community decisions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto EtherFloki
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto EtherFloki? Nakup EFLOKI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute EtherFloki. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute EtherFloki (EFLOKI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in EtherFloki bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto EtherFloki
Z lastništvom kriptovalute EtherFloki se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts!
EtherFloki Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje EtherFloki razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o EtherFloki
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta EtherFloki?
Če bi kriptovaluta EtherFloki rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute EtherFloki.
Koliko je kriptovaluta EtherFloki vredna danes?
Današnja cena kriptovalute EtherFloki je $ 0.0000003417. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta EtherFloki še vedno dobra naložba?
EtherFloki ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v EFLOKI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto EtherFloki?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto EtherFloki v vrednosti $ 53.25K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute EtherFloki?
Cena kriptovalute EFLOKI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute EtherFloki v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena EFLOKI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute EtherFloki?
Na ceno EFLOKI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,401.92
+1.58%
ETH
3,450.56
+4.64%
SOL
161.36
+3.82%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0925
-0.01%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za EFLOKI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par EFLOKI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute EtherFloki gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute EtherFloki letos rasla?
Cena kriptovalute EtherFloki bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute EtherFloki (EFLOKI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:52:03 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti EtherFloki (EFLOKI)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.