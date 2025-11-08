Današnja cena EtherFloki

Današnja cena kriptovalute EtherFloki (EFLOKI) v živo je $ 0.0000003417, s spremembo 0.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EFLOKI v USD je $ 0.0000003417 na EFLOKI.

Kriptovaluta EtherFloki je trenutno na #4561. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 EFLOKI. V zadnjih 24 urah se je EFLOKI trgovalo med $ 0.0000003408 (najnižje) in $ 0.000000343 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000016875718926705, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000340837427958.

V kratkoročni uspešnosti se je EFLOKI premaknil 0.00% v zadnji uri in -17.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.25K.

Tržne informacije EtherFloki (EFLOKI)

Uvrstitev No.4561 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 341.70K$ 341.70K $ 341.70K Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Skupna ponudba 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija EtherFloki je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.25K. Obstoječa ponudba EFLOKI je 0.00, skupna ponudba pa znaša 500000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 341.70K.