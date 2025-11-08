BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute EtherFloki v živo je 0.0000003417 USD. Tržna kapitalizacija EFLOKI je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EFLOKI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

EtherFloki (EFLOKI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:52:03 (UTC+8)

Današnja cena EtherFloki

Današnja cena kriptovalute EtherFloki (EFLOKI) v živo je $ 0.0000003417, s spremembo 0.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EFLOKI v USD je $ 0.0000003417 na EFLOKI.

Kriptovaluta EtherFloki je trenutno na #4561. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 EFLOKI. V zadnjih 24 urah se je EFLOKI trgovalo med $ 0.0000003408 (najnižje) in $ 0.000000343 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000016875718926705, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000340837427958.

V kratkoročni uspešnosti se je EFLOKI premaknil 0.00% v zadnji uri in -17.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.25K.

Tržne informacije EtherFloki (EFLOKI)

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija EtherFloki je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.25K. Obstoječa ponudba EFLOKI je 0.00, skupna ponudba pa znaša 500000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 341.70K.

Zgodovina cene EtherFloki, USD

Zgodovina cen EtherFloki (EFLOKI) v USD

Sledite spremembam cen EtherFloki za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000000171-0.05%
30 dni$ -0.000000168-32.97%
60 dni$ -0.0000017583-83.73%
90 dni$ -0.0000056583-94.31%
Današnja sprememba cene EtherFloki

Danes je EFLOKI zabeležil spremembo $ -0.000000000171 (-0.05%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene EtherFloki

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000168 (-32.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene EtherFloki

Če pogled razširimo na 60 dni, se je EFLOKI spremenil za $ -0.0000017583 (-83.73%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene EtherFloki

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0000056583 (-94.31%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen EtherFloki (EFLOKI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen EtherFloki.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto EtherFloki

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute EtherFloki, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute EtherFloki?

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute EtherFloki?

Napoved cene za kriptovaluto EtherFloki

Napoved cene EtherFloki (EFLOKI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EFLOKI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen EtherFloki (EFLOKI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena EtherFloki lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O EtherFloki

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto EtherFloki

Vodnik po nakupu EtherFloki (EFLOKI)

Kaj je EtherFloki (EFLOKI)

Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts!

EtherFloki Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje EtherFloki razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna EtherFloki spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o EtherFloki

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta EtherFloki?
Če bi kriptovaluta EtherFloki rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute EtherFloki.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:52:03 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

