Tokenomika EDU Coin (EDU)

Odkrijte ključne vpoglede v EDU Coin (EDU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:26:57 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen EDU Coin (EDU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EDU Coin (EDU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 78.35M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 592.20M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 132.30M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.54
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.09420856728557322
Trenutna cena:
$ 0.1323
Informacije o EDU Coin (EDU)

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

Uradna spletna stran:
https://www.opencampus.xyz/
Bela knjiga:
https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639

Tokenomika EDU Coin (EDU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike EDU Coin (EDU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov EDU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EDU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EDU, raziščite ceno žetona EDU v živo!

Kako kupiti EDU

Želite v svoj portfelj dodati EDU Coin (EDU)? MEXC podpira različne načine nakupa EDU, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen EDU Coin (EDU)

Analiza zgodovine cen EDU pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene EDU

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EDU? Naša stran za napovedovanje cen EDU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

