Tokenomika EARN M Rewards (EARNM)

Odkrijte ključne vpoglede v EARN M Rewards (EARNM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:28:54 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen EARN M Rewards (EARNM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EARN M Rewards (EARNM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.06729
$ 0.06729$ 0.06729
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000311413576019732
$ 0.000311413576019732$ 0.000311413576019732
Trenutna cena:
$ 0.000424
$ 0.000424$ 0.000424

Informacije o EARN M Rewards (EARNM)

The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you’re streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone.

Uradna spletna stran:
https://www.earnm.com/
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E

Tokenomika EARN M Rewards (EARNM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike EARN M Rewards (EARNM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov EARNM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EARNM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EARNM, raziščite ceno žetona EARNM v živo!

Kako kupiti EARNM

Želite v svoj portfelj dodati EARN M Rewards (EARNM)? MEXC podpira različne načine nakupa EARNM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen EARN M Rewards (EARNM)

Analiza zgodovine cen EARNM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene EARNM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EARNM? Naša stran za napovedovanje cen EARNM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

mc_how_why_title
Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

