Tokenomika Eternal AI (EAI)

Odkrijte ključne vpoglede v Eternal AI (EAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:57:33 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Eternal AI (EAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Eternal AI (EAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.96M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 228.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 12.96M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.3
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.006397257988923091
Trenutna cena:
$ 0.012964
Informacije o Eternal AI (EAI)

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Uradna spletna stran:
https://eternalai.org/
Bela knjiga:
https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d

Tokenomika Eternal AI (EAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Eternal AI (EAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov EAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EAI, raziščite ceno žetona EAI v živo!

Zgodovina cen Eternal AI (EAI)

Analiza zgodovine cen EAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene EAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EAI? Naša stran za napovedovanje cen EAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

