Tokenomika DYNACHAIN (DYNA)

Odkrijte ključne vpoglede v DYNACHAIN (DYNA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:57:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen DYNACHAIN (DYNA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DYNACHAIN (DYNA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.14M
Skupna ponudba:
$ 400.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 39.37M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.44M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.23
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.026005607336100172
Trenutna cena:
$ 0.028881
Informacije o DYNACHAIN (DYNA)

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Uradna spletna stran:
https://dynachain.io/
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/htyn99859awizmea
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4

Tokenomika DYNACHAIN (DYNA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DYNACHAIN (DYNA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DYNA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DYNA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DYNA, raziščite ceno žetona DYNA v živo!

Kako kupiti DYNA

Želite v svoj portfelj dodati DYNACHAIN (DYNA)? MEXC podpira različne načine nakupa DYNA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen DYNACHAIN (DYNA)

Analiza zgodovine cen DYNA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene DYNA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DYNA? Naša stran za napovedovanje cen DYNA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti