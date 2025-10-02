Tokenomika dYdX (DYDX)

Odkrijte ključne vpoglede v dYdX (DYDX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:26:30 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen dYdX (DYDX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za dYdX (DYDX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 477.35M
Skupna ponudba:
$ 958.34M
Razpoložljivi obtok:
$ 786.93M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 606.60M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 30.003
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.41678738699944223
Trenutna cena:
$ 0.6066
Informacije o dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

Uradna spletna stran:
https://dydx.trade/?utm_source=cmc&utm_medium=media&utm_campaign=cmc-feed
Bela knjiga:
https://docs.dydx.community/dydx-token-migration/start-here/introduction
Raziskovalec blokov:
https://www.mintscan.io/dydx/

Tokenomika dYdX (DYDX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike dYdX (DYDX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DYDX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DYDX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DYDX, raziščite ceno žetona DYDX v živo!

Kako kupiti DYDX

Želite v svoj portfelj dodati dYdX (DYDX)? MEXC podpira različne načine nakupa DYDX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen dYdX (DYDX)

Analiza zgodovine cen DYDX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene DYDX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DYDX? Naša stran za napovedovanje cen DYDX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

