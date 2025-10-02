Tokenomika Dragon (DRAGON404)
Tokenomika in analiza cen Dragon (DRAGON404)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dragon (DRAGON404), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Dragon (DRAGON404)
The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage.
Tokenomika Dragon (DRAGON404): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Dragon (DRAGON404) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DRAGON404, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DRAGON404.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DRAGON404, raziščite ceno žetona DRAGON404 v živo!
Zgodovina cen Dragon (DRAGON404)
Analiza zgodovine cen DRAGON404 pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene DRAGON404
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DRAGON404? Naša stran za napovedovanje cen DRAGON404 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
