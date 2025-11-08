Današnja cena kriptovalute DOLLO ALL IN v živo je 0.000662 USD. Tržna kapitalizacija DOLLO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DOLLO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DOLLO ALL IN v živo je 0.000662 USD. Tržna kapitalizacija DOLLO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DOLLO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute DOLLO ALL IN (DOLLO) v živo je $ 0.000662, s spremembo 11.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOLLO v USD je $ 0.000662 na DOLLO.
Kriptovaluta DOLLO ALL IN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DOLLO. V zadnjih 24 urah se je DOLLO trgovalo med $ 0.0005761 (najnižje) in $ 0.0007021 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DOLLO premaknil +1.70% v zadnji uri in -5.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.18K.
Tržne informacije DOLLO ALL IN (DOLLO)
--
----
$ 54.18K
$ 54.18K$ 54.18K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija DOLLO ALL IN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.18K. Obstoječa ponudba DOLLO je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene DOLLO ALL IN, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0005761
$ 0.0005761$ 0.0005761
24H Nizka
$ 0.0007021
$ 0.0007021$ 0.0007021
24H Visoka
$ 0.0005761
$ 0.0005761$ 0.0005761
$ 0.0007021
$ 0.0007021$ 0.0007021
--
----
--
----
+1.70%
+11.04%
-5.90%
-5.90%
Zgodovina cen DOLLO ALL IN (DOLLO) v USD
Sledite spremembam cen DOLLO ALL IN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000065669
+11.04%
30 dni
$ -0.000384
-36.72%
60 dni
$ -0.001138
-63.23%
90 dni
$ -0.001138
-63.23%
Današnja sprememba cene DOLLO ALL IN
Danes je DOLLO zabeležil spremembo $ +0.000065669 (+11.04%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene DOLLO ALL IN
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000384 (-36.72%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene DOLLO ALL IN
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DOLLO spremenil za $ -0.001138 (-63.23%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene DOLLO ALL IN
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.001138 (-63.23%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DOLLO ALL IN (DOLLO) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DOLLO ALL IN
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DOLLO ALL IN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DOLLO ALL IN?
DOLLO ALL IN (DOLLO) prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics drive price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Investor sentiment and community adoption impact valuation. Overall cryptocurrency market trends influence DOLLO's performance. Regulatory developments and news can cause price volatility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DOLLO ALL IN?
People want to know DOLLO ALL IN (DOLLO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto DOLLO ALL IN
Napoved cene DOLLO ALL IN (DOLLO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DOLLO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DOLLO ALL IN (DOLLO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena DOLLO ALL IN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DOLLO ALL IN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DOLLO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DOLLO ALL IN.
O DOLLO ALL IN
DOLLO is a digital asset designed to facilitate transactions within the blockchain ecosystem. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to enable secure and efficient peer-to-peer transactions. The primary purpose of DOLLO is to serve as a medium of exchange, providing users with a secure and transparent method of conducting transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. DOLLO's issuance model is typically based on block rewards, which are distributed to stakeholders participating in the network. In the broader context of the crypto ecosystem, DOLLO is often used in decentralized finance (DeFi) applications, where it can be used for various purposes such as lending, borrowing, or earning interest.
DOLLO is a digital asset designed to facilitate transactions within the blockchain ecosystem. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to enable secure and efficient peer-to-peer transactions. The primary purpose of DOLLO is to serve as a medium of exchange, providing users with a secure and transparent method of conducting transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. DOLLO's issuance model is typically based on block rewards, which are distributed to stakeholders participating in the network. In the broader context of the crypto ecosystem, DOLLO is often used in decentralized finance (DeFi) applications, where it can be used for various purposes such as lending, borrowing, or earning interest.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DOLLO ALL IN
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DOLLO ALL IN? Nakup DOLLO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DOLLO ALL IN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DOLLO ALL IN (DOLLO).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DOLLO ALL IN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto DOLLO ALL IN
Z lastništvom kriptovalute DOLLO ALL IN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup DOLLO ALL IN (DOLLO) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DOLLO ALL IN
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DOLLO ALL IN?
Če bi kriptovaluta DOLLO ALL IN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DOLLO ALL IN.
Koliko je kriptovaluta DOLLO ALL IN vredna danes?
Današnja cena kriptovalute DOLLO ALL IN je $ 0.000662. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta DOLLO ALL IN še vedno dobra naložba?
DOLLO ALL IN ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DOLLO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto DOLLO ALL IN?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto DOLLO ALL IN v vrednosti $ 54.18K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute DOLLO ALL IN?
Cena kriptovalute DOLLO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute DOLLO ALL IN v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DOLLO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute DOLLO ALL IN?
Na ceno DOLLO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,285.51
+1.47%
ETH
3,448.96
+4.59%
SOL
161.21
+3.73%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1015
+0.80%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DOLLO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DOLLO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute DOLLO ALL IN gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute DOLLO ALL IN letos rasla?
Cena kriptovalute DOLLO ALL IN bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute DOLLO ALL IN (DOLLO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:08 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti DOLLO ALL IN (DOLLO)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.