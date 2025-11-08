BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DOLLO ALL IN v živo je 0.000662 USD. Tržna kapitalizacija DOLLO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DOLLO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 DOLLO v USD v živo:

$0.0006605
+11.04%1D
+11.04%1D
USD
DOLLO ALL IN (DOLLO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:08 (UTC+8)

Današnja cena DOLLO ALL IN

Današnja cena kriptovalute DOLLO ALL IN (DOLLO) v živo je $ 0.000662, s spremembo 11.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOLLO v USD je $ 0.000662 na DOLLO.

Kriptovaluta DOLLO ALL IN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DOLLO. V zadnjih 24 urah se je DOLLO trgovalo med $ 0.0005761 (najnižje) in $ 0.0007021 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DOLLO premaknil +1.70% v zadnji uri in -5.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.18K.

Tržne informacije DOLLO ALL IN (DOLLO)

--
----

$ 54.18K
$ 54.18K$ 54.18K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija DOLLO ALL IN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.18K. Obstoječa ponudba DOLLO je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene DOLLO ALL IN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0005761
$ 0.0005761$ 0.0005761
24H Nizka
$ 0.0007021
$ 0.0007021$ 0.0007021
24H Visoka

$ 0.0005761
$ 0.0005761$ 0.0005761

$ 0.0007021
$ 0.0007021$ 0.0007021

--
----

--
----

+1.70%

+11.04%

-5.90%

-5.90%

Zgodovina cen DOLLO ALL IN (DOLLO) v USD

Sledite spremembam cen DOLLO ALL IN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000065669+11.04%
30 dni$ -0.000384-36.72%
60 dni$ -0.001138-63.23%
90 dni$ -0.001138-63.23%
Današnja sprememba cene DOLLO ALL IN

Danes je DOLLO zabeležil spremembo $ +0.000065669 (+11.04%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene DOLLO ALL IN

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000384 (-36.72%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene DOLLO ALL IN

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DOLLO spremenil za $ -0.001138 (-63.23%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene DOLLO ALL IN

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.001138 (-63.23%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DOLLO ALL IN (DOLLO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen DOLLO ALL IN.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DOLLO ALL IN

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DOLLO ALL IN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DOLLO ALL IN?

DOLLO ALL IN (DOLLO) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics drive price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Investor sentiment and community adoption impact valuation. Overall cryptocurrency market trends influence DOLLO's performance. Regulatory developments and news can cause price volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DOLLO ALL IN?

People want to know DOLLO ALL IN (DOLLO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto DOLLO ALL IN

Napoved cene DOLLO ALL IN (DOLLO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DOLLO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DOLLO ALL IN (DOLLO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DOLLO ALL IN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O DOLLO ALL IN

DOLLO is a digital asset designed to facilitate transactions within the blockchain ecosystem. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to enable secure and efficient peer-to-peer transactions. The primary purpose of DOLLO is to serve as a medium of exchange, providing users with a secure and transparent method of conducting transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. DOLLO's issuance model is typically based on block rewards, which are distributed to stakeholders participating in the network. In the broader context of the crypto ecosystem, DOLLO is often used in decentralized finance (DeFi) applications, where it can be used for various purposes such as lending, borrowing, or earning interest.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DOLLO ALL IN

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DOLLO ALL IN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DOLLO ALL IN?
Če bi kriptovaluta DOLLO ALL IN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DOLLO ALL IN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:08 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DOLLO ALL IN (DOLLO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

