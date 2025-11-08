Današnja cena DOLLO ALL IN

Današnja cena kriptovalute DOLLO ALL IN (DOLLO) v živo je $ 0.000662, s spremembo 11.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOLLO v USD je $ 0.000662 na DOLLO.

Kriptovaluta DOLLO ALL IN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DOLLO. V zadnjih 24 urah se je DOLLO trgovalo med $ 0.0005761 (najnižje) in $ 0.0007021 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DOLLO premaknil +1.70% v zadnji uri in -5.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.18K.

Tržne informacije DOLLO ALL IN (DOLLO)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 54.18K$ 54.18K $ 54.18K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija DOLLO ALL IN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.18K. Obstoječa ponudba DOLLO je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.