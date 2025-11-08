BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DOWGE v živo je 0.009018 USD. Tržna kapitalizacija DJI6930 je 9,017,807.24025 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DJI6930 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DJI6930

Informacije o ceni DJI6930

Kaj je DJI6930

Uradna spletna stran DJI6930

Tokenomika DJI6930

Napoved cen DJI6930

Zgodovina DJI6930

DJI6930 Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute DJI6930 v fiat

Spot DJI6930

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

DOWGE Logotip

Cena DOWGE(DJI6930)

Cena 1 DJI6930 v USD v živo:

$0.009018
$0.009018
+9.36%1D
USD
DOWGE (DJI6930) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:28 (UTC+8)

Današnja cena DOWGE

Današnja cena kriptovalute DOWGE (DJI6930) v živo je $ 0.009018, s spremembo 9.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DJI6930 v USD je $ 0.009018 na DJI6930.

Kriptovaluta DOWGE je trenutno na #1180. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.02M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M DJI6930. V zadnjih 24 urah se je DJI6930 trgovalo med $ 0.007511 (najnižje) in $ 0.0095 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08693921033884658, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000062434482660359.

V kratkoročni uspešnosti se je DJI6930 premaknil -1.18% v zadnji uri in -16.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.43K.

Tržne informacije DOWGE (DJI6930)

No.1180

$ 9.02M
$ 9.02M

$ 61.43K
$ 61.43K

$ 9.02M
$ 9.02M

999.98M
999.98M

999,978,625
999,978,625

999,978,625
999,978,625

100.00%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija DOWGE je $ 9.02M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.43K. Obstoječa ponudba DJI6930 je 999.98M, skupna ponudba pa znaša 999978625. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.02M.

Zgodovina cene DOWGE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.007511
$ 0.007511
24H Nizka
$ 0.0095
$ 0.0095
24H Visoka

$ 0.007511
$ 0.007511

$ 0.0095
$ 0.0095

$ 0.08693921033884658
$ 0.08693921033884658

$ 0.000062434482660359
$ 0.000062434482660359

-1.18%

+9.36%

-16.46%

-16.46%

Zgodovina cen DOWGE (DJI6930) v USD

Sledite spremembam cen DOWGE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00077184+9.36%
30 dni$ -0.011718-56.52%
60 dni$ -0.001636-15.36%
90 dni$ -0.019762-68.67%
Današnja sprememba cene DOWGE

Danes je DJI6930 zabeležil spremembo $ +0.00077184 (+9.36%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene DOWGE

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.011718 (-56.52%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene DOWGE

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DJI6930 spremenil za $ -0.001636 (-15.36%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene DOWGE

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.019762 (-68.67%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DOWGE (DJI6930) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen DOWGE.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DOWGE

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DOWGE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DOWGE?

DOWGE price factors include market sentiment, social media hype, whale movements, Bitcoin correlation, trading volume, exchange listings, celebrity endorsements, meme trends, regulatory news, and overall crypto market conditions. Supply tokenomics, community activity, and speculative trading also significantly impact price volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DOWGE?

People want to know DOWGE (DJI6930) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing market entry or exit points, portfolio management and tracking investment performance, assessing profit/loss on current holdings, and staying updated on market volatility to capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto DOWGE

Napoved cene DOWGE (DJI6930) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DJI6930 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DOWGE (DJI6930) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DOWGE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DOWGE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DJI6930 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DOWGE.

O DOWGE

DJI6930 is a crypto asset that operates within the broader digital currency ecosystem. Its primary role is to facilitate transactions and serve as a medium of exchange in a decentralized manner, similar to many other cryptocurrencies. DJI6930 employs a consensus mechanism and chain design to validate transactions and maintain the integrity of the network, although specific details about these features are not widely known. The asset's issuance model is also not broadly recognized. DJI6930's typical use cases include enabling peer-to-peer transactions, providing an alternative to traditional financial systems, and potentially serving as a store of value. Its role within the larger cryptocurrency ecosystem is continually evolving as the technology and market conditions change.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DOWGE

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DOWGE? Nakup DJI6930 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DOWGE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DOWGE (DJI6930).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 999.98M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DOWGE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu DOWGE (DJI6930)

Kaj lahko storite s kriptovaluto DOWGE

Z lastništvom kriptovalute DOWGE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup DOWGE (DJI6930) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.

DOWGE Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje DOWGE razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna DOWGE spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DOWGE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DOWGE?
Če bi kriptovaluta DOWGE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DOWGE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:28 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DOWGE (DJI6930)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti DOWGE

DJI6930 USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na DJI6930 z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami DJI6930 USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte DOWGE (DJI6930) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute DOWGE v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
DJI6930/USDT
$0.009018
$0.009018
+9.32%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.6428

$0.00004403

$0.000018000

$0.23831

$1.565

Zavrnitev odgovornosti

