Današnja cena kriptovalute DOWGE v živo je 0.009018 USD. Tržna kapitalizacija DJI6930 je 9,017,807.24025 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DJI6930 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DOWGE v živo je 0.009018 USD. Tržna kapitalizacija DJI6930 je 9,017,807.24025 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DJI6930 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta DOWGE je trenutno na #1180. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.02M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M DJI6930. V zadnjih 24 urah se je DJI6930 trgovalo med $ 0.007511 (najnižje) in $ 0.0095 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08693921033884658, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000062434482660359.
V kratkoročni uspešnosti se je DJI6930 premaknil -1.18% v zadnji uri in -16.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.43K.
Tržne informacije DOWGE (DJI6930)
No.1180
$ 9.02M
$ 61.43K
$ 9.02M
999.98M
999,978,625
999,978,625
100.00%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija DOWGE je $ 9.02M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.43K. Obstoječa ponudba DJI6930 je 999.98M, skupna ponudba pa znaša 999978625. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.02M.
Zgodovina cene DOWGE, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.007511
24H Nizka
$ 0.0095
24H Visoka
$ 0.007511
$ 0.0095
$ 0.08693921033884658
$ 0.000062434482660359
-1.18%
+9.36%
-16.46%
-16.46%
Zgodovina cen DOWGE (DJI6930) v USD
Sledite spremembam cen DOWGE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00077184
+9.36%
30 dni
$ -0.011718
-56.52%
60 dni
$ -0.001636
-15.36%
90 dni
$ -0.019762
-68.67%
Današnja sprememba cene DOWGE
Danes je DJI6930 zabeležil spremembo $ +0.00077184 (+9.36%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene DOWGE
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.011718 (-56.52%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene DOWGE
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DJI6930 spremenil za $ -0.001636 (-15.36%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene DOWGE
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.019762 (-68.67%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DOWGE (DJI6930) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DOWGE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DOWGE?
DOWGE price factors include market sentiment, social media hype, whale movements, Bitcoin correlation, trading volume, exchange listings, celebrity endorsements, meme trends, regulatory news, and overall crypto market conditions. Supply tokenomics, community activity, and speculative trading also significantly impact price volatility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DOWGE?
People want to know DOWGE (DJI6930) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing market entry or exit points, portfolio management and tracking investment performance, assessing profit/loss on current holdings, and staying updated on market volatility to capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto DOWGE
Napoved cene DOWGE (DJI6930) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DJI6930 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DOWGE (DJI6930) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena DOWGE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DOWGE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DJI6930 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DOWGE.
O DOWGE
DJI6930 is a crypto asset that operates within the broader digital currency ecosystem. Its primary role is to facilitate transactions and serve as a medium of exchange in a decentralized manner, similar to many other cryptocurrencies. DJI6930 employs a consensus mechanism and chain design to validate transactions and maintain the integrity of the network, although specific details about these features are not widely known. The asset's issuance model is also not broadly recognized. DJI6930's typical use cases include enabling peer-to-peer transactions, providing an alternative to traditional financial systems, and potentially serving as a store of value. Its role within the larger cryptocurrency ecosystem is continually evolving as the technology and market conditions change.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DOWGE
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DOWGE? Nakup DJI6930 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DOWGE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DOWGE (DJI6930).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 999.98M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DOWGE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto DOWGE
Z lastništvom kriptovalute DOWGE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta DOWGE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DOWGE.
Koliko je kriptovaluta DOWGE vredna danes?
Današnja cena kriptovalute DOWGE je $ 0.009018. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta DOWGE še vedno dobra naložba?
DOWGE ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DJI6930, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto DOWGE?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto DOWGE v vrednosti $ 61.43K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute DOWGE?
Cena kriptovalute DJI6930 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute DOWGE v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DJI6930.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute DOWGE?
Na ceno DJI6930 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,268.92
+1.45%
ETH
3,449.54
+4.61%
SOL
161.15
+3.69%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1024
+0.88%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DJI6930 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DJI6930/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute DOWGE gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute DOWGE letos rasla?
Cena kriptovalute DOWGE bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute DOWGE (DJI6930).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:28 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti DOWGE (DJI6930)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.