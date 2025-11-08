Današnja cena DOWGE

Današnja cena kriptovalute DOWGE (DJI6930) v živo je $ 0.009018, s spremembo 9.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DJI6930 v USD je $ 0.009018 na DJI6930.

Kriptovaluta DOWGE je trenutno na #1180. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.02M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M DJI6930. V zadnjih 24 urah se je DJI6930 trgovalo med $ 0.007511 (najnižje) in $ 0.0095 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08693921033884658, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000062434482660359.

V kratkoročni uspešnosti se je DJI6930 premaknil -1.18% v zadnji uri in -16.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.43K.

Tržne informacije DOWGE (DJI6930)

Uvrstitev No.1180 Tržna kapitalizacija $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Volumen (24H) $ 61.43K$ 61.43K $ 61.43K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Zaloga v obtoku 999.98M 999.98M 999.98M Največja ponudba 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Skupna ponudba 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija DOWGE je $ 9.02M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.43K. Obstoječa ponudba DJI6930 je 999.98M, skupna ponudba pa znaša 999978625. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.02M.