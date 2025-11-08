Današnja cena DGGO

Današnja cena kriptovalute DGGO (DGGO) v živo je $ 0.000000000837, s spremembo 46.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DGGO v USD je $ 0.000000000837 na DGGO.

Kriptovaluta DGGO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DGGO. V zadnjih 24 urah se je DGGO trgovalo med $ 0.0000000008 (najnižje) in $ 0.0000000036 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DGGO premaknil +2.95% v zadnji uri in -99.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 974.05K.

Tržne informacije DGGO (DGGO)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 974.05K$ 974.05K $ 974.05K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov BSC

