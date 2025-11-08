BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute DGGO v živo je 0.000000000837 USD. Tržna kapitalizacija DGGO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DGGO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DGGO v živo je 0.000000000837 USD. Tržna kapitalizacija DGGO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DGGO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DGGO

Informacije o ceni DGGO

Kaj je DGGO

Bela knjiga DGGO

Uradna spletna stran DGGO

Tokenomika DGGO

Napoved cen DGGO

Zgodovina DGGO

DGGO Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute DGGO v fiat

Spot DGGO

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

DGGO Logotip

Cena DGGO(DGGO)

Cena 1 DGGO v USD v živo:

$0.000000000837
$0.000000000837$0.000000000837
-46.00%1D
USD
DGGO (DGGO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:57:08 (UTC+8)

Današnja cena DGGO

Današnja cena kriptovalute DGGO (DGGO) v živo je $ 0.000000000837, s spremembo 46.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DGGO v USD je $ 0.000000000837 na DGGO.

Kriptovaluta DGGO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DGGO. V zadnjih 24 urah se je DGGO trgovalo med $ 0.0000000008 (najnižje) in $ 0.0000000036 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DGGO premaknil +2.95% v zadnji uri in -99.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 974.05K.

Tržne informacije DGGO (DGGO)

--
----

$ 974.05K
$ 974.05K$ 974.05K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija DGGO je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 974.05K. Obstoječa ponudba DGGO je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene DGGO, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000000008
$ 0.0000000008$ 0.0000000008
24H Nizka
$ 0.0000000036
$ 0.0000000036$ 0.0000000036
24H Visoka

$ 0.0000000008
$ 0.0000000008$ 0.0000000008

$ 0.0000000036
$ 0.0000000036$ 0.0000000036

--
----

--
----

+2.95%

-46.00%

-99.78%

-99.78%

Zgodovina cen DGGO (DGGO) v USD

Sledite spremembam cen DGGO za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000000713-46.00%
30 dni$ -0.499999999163-100.00%
60 dni$ -0.499999999163-100.00%
90 dni$ -0.499999999163-100.00%
Današnja sprememba cene DGGO

Danes je DGGO zabeležil spremembo $ -0.000000000713 (-46.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene DGGO

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.499999999163 (-100.00%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene DGGO

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DGGO spremenil za $ -0.499999999163 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene DGGO

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.499999999163 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DGGO (DGGO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen DGGO.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DGGO

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DGGO, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DGGO?

DGGO price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DGGO valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements influence investor confidence.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and feature releases impact value.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DGGO?

People want to know DGGO price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.

Napoved cene za kriptovaluto DGGO

Napoved cene DGGO (DGGO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DGGO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DGGO (DGGO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DGGO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DGGO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DGGO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DGGO.

O DGGO

DGGO is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is a utility token designed to be used within the DigiGems ecosystem, a platform focused on the creation, trading, and collection of unique digital assets known as Non-Fungible Tokens (NFTs). DGGO serves as the primary medium of exchange within the DigiGems marketplace, enabling users to purchase, sell, and trade NFTs. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. DGGO operates under the ERC-20 standard, ensuring compatibility with a wide range of Ethereum-based applications and services.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DGGO

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DGGO? Nakup DGGO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DGGO. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DGGO (DGGO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DGGO bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu DGGO (DGGO)

Kaj lahko storite s kriptovaluto DGGO

Z lastništvom kriptovalute DGGO se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup DGGO (DGGO) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je DGGO (DGGO)

Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals. Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.

DGGO Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje DGGO razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna DGGO spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DGGO

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DGGO?
Če bi kriptovaluta DGGO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DGGO.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:57:08 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DGGO (DGGO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti DGGO

DGGO USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na DGGO z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami DGGO USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte DGGO (DGGO) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute DGGO v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
DGGO/USDT
$0.000000000837
$0.000000000837$0.000000000837
-44.64%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3341
$0.3341$0.3341

+568.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.27080
$0.27080$0.27080

+147.69%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01118
$0.01118$0.01118

+77.46%

0G

0G

0G

$1.668
$1.668$1.668

+59.77%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009400
$0.000009400$0.000009400

+56.66%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz DGGO v USD

Znesek

DGGO
DGGO
USD
USD

1 DGGO = 0 USD