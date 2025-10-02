Tokenomika DecentralGPT (DGC)
Tokenomika in analiza cen DecentralGPT (DGC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DecentralGPT (DGC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DecentralGPT (DGC)
DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI.
Tokenomika DecentralGPT (DGC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DecentralGPT (DGC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DGC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DGC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DGC, raziščite ceno žetona DGC v živo!
Zgodovina cen DecentralGPT (DGC)
Analiza zgodovine cen DGC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti.
Napoved cene DGC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DGC? Naša stran za napovedovanje cen DGC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
