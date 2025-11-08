Današnja cena kriptovalute Delusional Coin v živo je 0.00012408 USD. Tržna kapitalizacija DELULU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DELULU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Delusional Coin v živo je 0.00012408 USD. Tržna kapitalizacija DELULU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DELULU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Delusional Coin (DELULU) v živo je $ 0.00012408, s spremembo 27.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DELULU v USD je $ 0.00012408 na DELULU.
Kriptovaluta Delusional Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DELULU. V zadnjih 24 urah se je DELULU trgovalo med $ 0.00009 (najnižje) in $ 0.0001273 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DELULU premaknil +1.95% v zadnji uri in +5.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.48K.
Tržne informacije Delusional Coin (DELULU)
--
----
$ 54.48K
$ 54.48K$ 54.48K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Delusional Coin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.48K. Obstoječa ponudba DELULU je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Delusional Coin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00009
$ 0.00009$ 0.00009
24H Nizka
$ 0.0001273
$ 0.0001273$ 0.0001273
24H Visoka
$ 0.00009
$ 0.00009$ 0.00009
$ 0.0001273
$ 0.0001273$ 0.0001273
--
----
--
----
+1.95%
+27.35%
+5.07%
+5.07%
Zgodovina cen Delusional Coin (DELULU) v USD
Sledite spremembam cen Delusional Coin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000266434
+27.35%
30 dni
$ +0.00000644
+5.47%
60 dni
$ +0.00003418
+38.02%
90 dni
$ -0.00011152
-47.34%
Današnja sprememba cene Delusional Coin
Danes je DELULU zabeležil spremembo $ +0.0000266434 (+27.35%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Delusional Coin
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00000644 (+5.47%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Delusional Coin
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DELULU spremenil za $ +0.00003418 (+38.02%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Delusional Coin
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00011152 (-47.34%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Delusional Coin (DELULU) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Delusional Coin
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Delusional Coin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Delusional Coin?
Several factors influence Delusional Coin (DELULU) prices:
Market sentiment and social media hype drive significant price volatility. Community engagement and meme culture adoption impact demand. Trading volume on exchanges affects liquidity and price stability. Overall cryptocurrency market trends influence DELULU alongside other altcoins.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Delusional Coin?
People want to know Delusional Coin (DELULU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the fast-moving cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Delusional Coin
Napoved cene Delusional Coin (DELULU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DELULU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Delusional Coin (DELULU) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Delusional Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Delusional Coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DELULU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Delusional Coin.
O Delusional Coin
DELULU is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts, aiming to provide a decentralized platform for the execution of programmable agreements without the need for a central authority. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of DELULU to validate transactions and earn rewards. DELULU's blockchain is also designed to support the development and deployment of decentralized applications (dApps), providing a versatile ecosystem for developers and users alike. The supply of DELULU is algorithmically managed, with new tokens issued as rewards for validating transactions and securing the network.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Delusional Coin
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Delusional Coin? Nakup DELULU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Delusional Coin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Delusional Coin (DELULU).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Delusional Coin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Delusional Coin
Z lastništvom kriptovalute Delusional Coin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Delusional Coin (DELULU) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture.
Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.
Delusional Coin Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Delusional Coin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Delusional Coin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Delusional Coin?
Če bi kriptovaluta Delusional Coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Delusional Coin.
Koliko je kriptovaluta Delusional Coin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Delusional Coin je $ 0.00012408. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Delusional Coin še vedno dobra naložba?
Delusional Coin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DELULU, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Delusional Coin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Delusional Coin v vrednosti $ 54.48K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Delusional Coin?
Cena kriptovalute DELULU se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Delusional Coin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DELULU.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Delusional Coin?
Na ceno DELULU vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,279.27
+1.46%
ETH
3,449.33
+4.60%
SOL
161.17
+3.70%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1026
+0.90%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DELULU na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DELULU/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Delusional Coin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Delusional Coin letos rasla?
Cena kriptovalute Delusional Coin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Delusional Coin (DELULU).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:07 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Delusional Coin (DELULU)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.