Današnja cena Delusional Coin

Današnja cena kriptovalute Delusional Coin (DELULU) v živo je $ 0.00012408, s spremembo 27.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DELULU v USD je $ 0.00012408 na DELULU.

Kriptovaluta Delusional Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DELULU. V zadnjih 24 urah se je DELULU trgovalo med $ 0.00009 (najnižje) in $ 0.0001273 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DELULU premaknil +1.95% v zadnji uri in +5.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.48K.

Tržne informacije Delusional Coin (DELULU)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 54.48K$ 54.48K $ 54.48K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Delusional Coin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.48K. Obstoječa ponudba DELULU je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.